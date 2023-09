Vacature Chief Executive Officer Bonaire

Water- en energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) is opgericht in 1963 en is eigendom van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). WEB is verantwoordelijk voor duurzame, betrouwbare en betaalbare levering van drinkwater en elektriciteit op Bonaire. WEB werkt voor ruim 20.000 huishoudens, bedrijven en organisaties op het eiland. WEB investeert in ‘groene stroom’: energie uit hernieuwbare bronnen, zoals wind, zon en algen, met gebruik van de beste technologie. Ook heeft WEB zijn dienstverlening uitgebreid met de inzameling en zuivering van afvalwater en de levering van irrigatiewater. Sinds 2021 produceert WEB zelf drinkwater. Momenteel bestaat het team van WEB uit 150 medewerkers.

Namens Water- en energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de functie van: Chief Executive Officer

Achtergrond informatie

Het dagelijkse bestuur van WEB Bonaire is opgedragen aan een Directie ofwel het Bestuur. De Directie (het Bestuur) bestaat uit 3 statutaire directeuren: een Chief Executive Officer (CEO), een Chief Financial Officer (CFO) en een Chief Operational Officer (COO). Als uitgangspunt geldt dat overleg en besluitvorming in de Directie (het Bestuur) plaatsvindt op basis van collegiaal management. De Directie is als collectief verantwoordelijk en aansprakelijk, waarbij elk directielid een eigen portefeuille (individuele verantwoordelijkheidsgebieden) heeft waarop het lid kan worden aangesproken.

De functie

De CEO stuurt als voorzitter van de directie WEB Bonaire aan op een optimale, overall performance wijze met een evenwichtige beoordeling van risico’s en belangen van alle relevante belanghebbenden, waaronder klanten, aandeelhouders, werknemers en de samenleving in het algemeen. De CEO fungeert als ‘regisseur en innovator’ voor verdere groei, duurzame totale business performance en ‘license to operate’. De CEO is verantwoordelijk voor het:

Bewaken van de effectieve besturing en overall performance van WEB Bonaire als geheel;

Regisseren en bewaken van de bestuurlijke, organisatorische en technische transitie van WEB Bonaire;

Voeren van strategische regie met een duidelijke richting voor WEB Bonaire en met een gedegen balans tussen stabiliteit en groei (vandaag en morgen);

Aanjagen van strategische vernieuwing en continu verbetering om enerzijds WEB Bonaire steeds naar een hoger niveau van performance te brengen en anderzijds het water en energiesysteem van Bonaire als geheel te verduurzamen;

Toezien op verhoging van de uitvoeringscapaciteit van WEB Bonaire waaronder transformatie snelheid van kapitaal naar activa middels een passend organisatiemodel en ‘organizational capabilities’;

Bewaken van de samenhang in beleid waarbinnen WEB Bonaire de bedrijfsvoering doet, beslissingen neemt en naleving waarborgt;

Waarborgen van onafhankelijke en objectieve zekerheid over processen, governance, riskmanagement en compliance;

Waarborgen dat de organisatie het juiste personeel, in de juiste samenstelling en op het juiste moment beschikbaar heeft en bevorderen van duurzame inzetbaarheid alsmede een positieve medewerkersbeleving;

Orkestreren van interne en externe communicatie gericht op het stelselmatig vestigen en behouden van een ​​gunstige reputatie;

Fungeren als voorzitter van de Directie: zit directievergaderingen voor, leidt het besluitvormingsproces in goede banen, bewaakt het functioneren van de Directie en fungeert als schakel tussen de RvC en de Directie;

Vertegenwoordigen van WEB Bonaire in en buiten rechte.

Uw profiel

U beschikt over academisch werk- en denkvermogen op technisch of bedrijfsmatig gebied, w.o. Bedrijfskunde, Engineering of ander gelijkwaardig niveau. U heeft minimaal 10 jaar ervaring in leiderschapsrol waarvan een aantal jaar in een complexe stakeholderomgeving. U beschikt over dieptekennis (technisch en bedrijfsmatig) van en ervaring met de energie- en/of drinkwaterindustrie alsmede dieptekennis van en ervaring op het gebied van politiek en openbaar bestuur, publiek-private verhoudingen, de publieke functie van het bedrijf en corporate governance. U beschikt over dieptekennis van en ervaring met strategie, innovatie en managen van transities alsmede projectmanagement en langetermijninvesteringen. U beschikt over dieptekennis van en ervaring met bedrijfsvoering, bedrijfsfinanciën, ondernemerschap en HRM en organisatieontwikkeling. U vertoont de hoogste mate van integriteit in persoonlijke en zakelijke handelingen en weet vertrouwen van het publiek te verkrijgen en te behouden. U bent een visionair met een gezonde portie lef: een vernieuwend en strategisch denker, met heldere visie en ‘can do’-mentaliteit, zit boven op de business en gaat voor impact en exposure: initiërend, sturend, resultaatgericht. U bent een inspirerend leider, die de richting van ontwikkeling uitzet en die koers kan ‘verkopen’ aan de stakeholders en de medewerkers en als boegbeeld kan fungeren. Tot slot beschikt u over excellente communicatieve vaardigheden in Papiaments, Nederlands en Engels in woord en geschrift.

Procedure

Deloitte Dutch Caribbean zal deze procedure uitvoeren namens WEB Bonaire. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mw. Pauline Hageman via +5999 433 3332 of via [email protected]. U kunt uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 24 september 2023 e-mailen naar Mw. Pauline Hageman via [email protected]. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment, een referentieonderzoek en een medisch onderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.