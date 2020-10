Vacature Commercieel Directeur Bonaire

4 Gedeeld

Fresh Supplier Bonaire (onderdeel van: Van den Tweel Caribbean Group) is een groothandel met een eigen slagerij en een bakkerij, die de grootste supermarkten (van den Tweel Group) van het eiland van vlees en brood voorziet. Tevens gaat FSB aan restaurants, hotels en andere bedrijven leveren (bijv. het ziekenhuis, de JICN, etc.). Fresh Supplier Bonaire gaat onder andere werken met online bestellingen, die op locatie geleverd kunnen worden. Tevens behoort het afhalen van producten door de afnemers tot de toekomstige mogelijkheden. Continue kwaliteit van onze producten en klantgerichte dienstverlening zijn de sleutelwaarden waarop we ons onderscheiden in de markt.

Wij zijn op zoek naar een Commercieel Directeur (fulltime) die past binnen ons team en de ambitie heeft om bovenstaande na te streven.

Taakomschrijving

Inkoop

De Commercieel Directeur is verantwoordelijk voor het inkopen van:

De producten, die nodig zijn om de afnemers/de markt in hun behoefte te voorzien tegen de scherpste prijs en van de beste kwaliteit;

De producten voor acties in de eigen supermarkten en groothandel;

De artikelen die nu door plaatselijke bedrijven worden geleverd maar die FSB ook zou kunnen inkopen en leveren. Het gaat hierbij om zowel ‘food-‘ als ‘non-food’ artikelen.

Verkoop

De Commercieel Directeur is verantwoordelijk voor:

Het commercieel wegzetten met een goede marge van artikelen aan de afnemers/de markt;

Het nagaan van welke artikelen de klanten wensen af te nemen;

De assortimentsbepaling en de bijbehorende inkoop van artikelen;

De kosten-batenanalyse; die o.a. bepalend is voor de te hanteren marges in de eigen bedrijven;

De actuele concurrentiepositie ten opzichte van de markt.

HRM

De Commercieel Directeur is verantwoordelijk voor:

Het personeelsbeleid, waarin hij/zij wordt ondersteund door een HRM-medewerker en de CEO.

Tot slot vervult de Commercieel Directeur de rol van meewerkend voorman, trainer en coach.

Kwaliteiten en ervaring van de Commercieel Directeur

Leidinggevend

Teamspeler

Ambitieus

Proactief

Initiatiefrijk

Commerciële kansen zien en benutten

Cijfermatig inzicht

Ervaring in (groot) handel in de food sector

Aanpassend vermogen in een multiculturele omgeving

Talenkennis

Nederlands

Engels

Papiaments is een pré

Spaans is een pré

Automatiseringskennis

Excel gevorderd

Word gemiddeld

ERP/ administratieve pakketkennis is een pré

E-commerce-ervaring is een pré

Wat bieden wij?

Wij bieden een uitdagende baan in een dynamische werkomgeving binnen een nieuw bedrijf.

Op basis van kennis en kunde worden het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden bepaald.

Solliciteren

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en durf jij de uitdaging aan? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV o.v.v. “Commercieel Directeur” naar [email protected]. Vragen kunnen ook naar dit mailadres worden gestuurd of er kan worden gebeld met de heer Verhoeven op +599 717 2202. Sollicitaties worden tot en met 30 november in behandeling genomen.

Lees ook: