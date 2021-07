Vacature Commerciële Callcenter Medewerkers Curaçao

Ben jij dringend op zoek naar werk of gewoon toe aan een nieuwe uitdaging? Mooi! Wat de reden van jouw zoektocht naar werk ook is; je baan verloren door corona, een tijdje uit het arbeidsproces geweest of gewoon toe aan een carrièreswitch…… Het leukste contactcenter van Curaçao gaat uitbreiden!



Bij Soleo zijn we op zoek naar commerciële callcenter medewerkers voor verschillende projecten. We werken voor gerenommeerde bedrijven zoals een energiemaatschappij, een leverancier van diepvriesproducten tot een organisatie gericht op natuurbehoud. Je kunt het zo gek niet bedenken, er is altijd wel een project dat bij je past.

We zoeken betrouwbare collega’s, met perfecte beheersing van de Nederlandse taal, die gemotiveerd zijn om het beste uit zichzelf te halen. Als Callcenter Medewerker leren we je hoe je de regie in een telefoongesprek houdt, je netjes om de deal kunt vragen en je commerciële drive en enthousiasme toe te passen binnen de geldende wetgeving en met respect voor de klanten. Een uitdagende functie waarin je professionele en commerciële gesprekken voert. Waardevolle ervaring voor de rest van je carrière en op je CV.



Ervaring in een callcenter is mooi meegenomen, maar zonder ervaring en met de juiste mentaliteit krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen.

Wat bieden we jou?

Werken in een collegiaal en informeel team

Een baan voor minimaal 20 uur, meer mag uiteraard ook

Een marktconform salaris met leuke extra’s en een interessante bonusregeling

Training en begeleiding in gesprekstechniek en commerciële vaardigheden

Wat zoeken we in jou?

HBO werk en denk niveau

Je bent flexibel, betrouwbaar en volwassen

Je bent oprecht geïnteresseerd en gemotiveerd om te leren

Je bent resultaatgericht en hebt een neus voor verkoopkansen

Je hebt een vlotte babbel in uitstekend Nederlands

Je bent proactief en kunt zelfstandig werken

Werkdagen en werktijden

De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag tussen 06:30 en 15:30. We werken volgens een beschikbaarheidsrooster en vragen je minimaal 20 uur te werken.

Solliciteer vandaag nog!

Ben jij die enthousiaste callcenter medewerker die ons team komt versterken? Herken jij je in bovenstaand profiel? Solliciteer vandaag nog met je CV en korte motivatiebrief via [email protected]. Binnen 2 werkdagen ontvang je bericht van één van onze recruiters over het selectieproces. Een video-sollicitatie maakt onderdeel uit van je sollicitatie.

Meer vacatures: