Vacature Communicatieadviseur (beleidsmedewerker A) Sint Eustatius

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de functie van Communicatieadviseur (beleidsmedewerker A).

Als communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor aantrekkelijke en informatieve interne en (vooral) externe content. In algemene zin denkt de communicatieadviseur na over de manier waarop een boodschap kan worden overgebracht aan een specifieke doelgroep. Vervolgens doe je voorstellen en/of neemt beslissingen, vaak bijgestaan door een team van communicatiemedewerkers. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld de omgang met de pers, artikelen schrijven, presenteren op radioprogramma’s, klanten benaderen of het vormgeven van een complete huisstijl. Ook adviseer je het bestuur, managers en units over de communicatie rondom (complexe) projecten, publicaties en sociale media.

Hoofdtaken:

Zorgt onder meer voor aantrekkelijke en informatieve content voor publicaties van OLE die aansluit bij de doelgroep.

Communicatiemiddelen, zoals posters, artikelen en brochures produceren;

Beheert de strategisch communicatiebeleid en draagt bij aan communicatieplannen;

Coördineert de opmaak en regelt de productie van communicatiemiddelen, schrijft envertaalt persberichten en organiseert persbijeenkomsten;

Coacht de communicatiemedewerkers en draagt zorg voor het kennisniveau;

Stelt beleids- en adviesnota’s, notities, rapportages, prognoses, plannen van aanpak,projectvoorstellen etc. op;

Informatiecampagnes of bijeenkomsten organiseren en/of coördineren;

Presenteren op radio- en tv-programma’s en spotjes in het kader van overheid gerelateerdeonderwerpen.

Functie-eisen:

Afgeronde hbo-opleiding in communicatie, media of journalistiek;

Minimaal 4 jaar werkervaring als communicatieadviseur, (public relations, branding, socialemedia) of een soortgelijke functie;

Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels, heeft een heldere en uitnodigende schrijfstijl en past je taalgebruik moeiteloos aan de lezer aan;

Basiskennis van communicatieprotocollen en strategieën;

Je hebt ervaring met het uitvoeren van communicatieplannen, het beheren van websitesen teksten schrijven.

Kennis en vaardigheden:

Je adviseert het bestuur en managers over communicatie op tactisch en operationeel niveau, voert dit uit en maakt communicatie-uitingen;

Je bent verantwoordelijk voor kwaliteitsborging van de communicatie huisstijl van OLE;

Je kent de (politieke) gevoeligheden en laat zien dat je goed geïnformeerd bent over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;

Je bent een echte netwerker en neemt gemakkelijk initiatieven om relaties tot stand te brengen en te onderhouden;

Je kunt goede ideeën bedenken voor content op intranet, internet en de magazines;

Je schakelt makkelijk tussen advies en uitvoering en kunt de uitvoering ook coördineren;

Je bent een teamspeler; je bereikt je resultaten door samenwerking, je helpt anderen waar nodig, deelt kennis, informatie, ideeën met anderen en zoekt actief de samenwerking op;

Je bent betrokken bij beleidsontwikkeling van communicatie en bent daarin decommunicatiespecialist op strategisch niveau.

Competenties:

Communicatief sterk

Schrijfvaardigheid

Resultaatgerichtheid

Plannen en organiseren

Organisatie sensitiviteit

Samenwerken in multidisciplinaire teams

Wil jij als Communicatieadviseur meebouwen aan de toekomst van OLE? Kom ook verder en solliciteer direct!

Functieschaal 11 minimaal bruto $3,678.87 tot maximaal $4,784.60 bruto maandelijks bij een 39,5 uur werkweek. Salarisinschaling is afhankelijk van werkervaring en opleiding.

Schriftelijke reacties gaarne uiterlijk 1 oktober 2021 richten aan het onderstaande email: Bestuurscollege van Openbaar Lichaam St. Eustatius T.a.v. Unit manager Interne Dienstverlening. Mw. F. Gibbs. Evertsenweg #3, St. Eustatius Dutch Caribbean Email: [email protected]

Meld je aan om elke zondag de laatste vacatures te ontvangen in inbox:

Bekijk meer vacatures: