Vacature Content Creator Bonaire

Als Content Creator binnen het team van NDF zit je nooit stil. Je bent continu bezig met het informeren en actualiseren over het bedrijf. Het ene moment schrijf je een verhelderend white paper over beveiliging in de toekomst, het volgende moment ben je foto’s aan het maken in onze lunchroom B for Bagel. En het goed behouden van contact met onze leveranciers? Ook daar draai jij jouw hand niet voor om!

Met jouw teksten draag je bij aan de uitstraling van ons platform, je genereert clicks en leads en hebt een belangrijke rol in het succes van onze marketingcampagnes.

Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn:

Schrijven van activerende, informerende en inspirerende teksten voor onder andere onze website, mailings, social media en nieuwsbrieven;

SEO-optimalisatie van al jouw online teksten;

Foto’s maken van onze diensten;

Contact behouden met leveranciers (op gebied marketing denk aan nieuws sites, billboards, leveranciers, etc.);

Bijhouden van de social media kanalen (plaatsen van foto’s, stories en DM’s beantwoorden).

Ons aanbod

Je kunt nog zo ambitieus en succesvol zijn, zonder werkplezier is het niet de moeite waard. Althans, dat vinden wij. Daarom hebben we altijd bewust gebouwd aan een prettige werkcultuur. We investeren in elkaar en in jouw persoonlijke ontwikkeling. Met tijd, energie en aandacht. Wij bieden onze mensen een plek waar ze volkomen zichzelf kunnen zijn. Met een nuchtere cultuur en een gezonde werk-privéverhouding. En natuurlijk met prettige arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze functie hanteren wij een 40-urige werkweek (kan in overleg ook minder zijn).

Jouw profiel

Je hebt relevante ervaring op het gebied van marketing binnen een commerciële organisatie;

Schrijven zit jou in het bloed en je denkt graag mee over vernieuwende en creatieve content;

Bij jou staat kwaliteit voorop, je denkt in oplossingen en je stelt de juiste prioriteiten.

Over Delta Security

Delta Security & Hospitality is een toonaangevend beveiligingsbedrijf gevestigd op Bonaire en actief op Bonaire en Curaçao. Onze klanten zijn o.a. de grotere hotels, scholen, zorginstellingen en particuliere ondernemingen.

Meer informatie

Ben je enthousiast geworden en denk je dat jij de Content Creator bent waar wij naar op zoek zijn? Dan leren we je graag kennen! Stuur ons je motivatie plus een cv ter attentie van Nina Jansen naar [email protected].

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

