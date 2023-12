Vacature Coördinator Roosterbureau Bonaire

SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Coördinator Roosterbureau (1fte) voor de afdeling ICT.

De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de Scholengemeenschap Bonaire op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen aan onze meerjarenstrategie, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

Wat ga je doen?

De SGB is op zoek naar een Coördinator met inzicht in de processen van planning en roostering en ervaring in leidinggeven. De Coördinator zorgt voor een goede samenwerking tussen verschillende SGB-Units en de roostermakers. Naast de dagelijkse gang van zaken zorgt de Coördinator voor verbeteringen binnen het proces of ondersteunt hij/zij teamleden bij lastige casussen.

Door vanuit de onderwijsvisie te werk te gaan, zorgt de Coördinator ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Met als product een gezond rooster en een goed ingericht Leerlingvolgsysteem (LVS – Magister), dat zowel werkbaar is voor de docent als de student.

Het domein strekt zich uit van de uitvraag van roostergegevens tot en met de publicatie van de onderwijs- en examen roosters voor alle opleidingen van de SGB.

Je taken zijn verdeeld over twee rollen: Coördinator en Roostermaker:

In de rol van Coördinator stuur je het Roosterbureau aan op de dagelijkse werkzaamheden en ben je verantwoordelijk voor een aantal inhoudelijke projecten. Het team bestaat uit 3 Roostermakers (4 incl. de Coördinator) die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het roosteren van onderwijsactiviteiten en examens voor de units van de SGB. Daarbij krijgen ze informatie vanuit de units en werken ze intensief samen om de roosters op te stellen. Als Coördinator werk je nauw samen met het Hoofd ICT waar het Roosterbureau onder valt. Als procesverbeteraar werk je samen met het Roosterbureau en collega’s in de organisatie aan het optimaliseren van de processen rondom Roosteren en Leerlingvolgsysteem (Magister). Je stuurt op de balans tussen de behoeften van de Units en de mogelijkheden van de organisatie zoals haalbaarheid en betaalbaarheid van de gewenste procesverbeteringen.

In de rol van Roostermaker adviseer je de schoolleiding van een SGB-unit met betrekking tot de planning van het onderwijs, maakt de (jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten en wijst de onderwijsfaciliteiten toe. Daarnaast beheer je Magister en faciliteer je het onderwijs met de inrichting van dit systeem.

Overall ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van processen en stuur je op adequate en tijdige uitvoering van de onderwijsplanning. Samen met betrokkenen uit de organisatie werk je aan het verhogen van de tevredenheid van de units (leiding, docenten en leerlingen/studenten) over de dienstverlening rondom het onderwijs en aan een efficiënte onderwijsondersteuning.

Je stuurt het team aan op operationeel en tactisch niveau. Je fungeert als het eerste aanspreekpunt voor de onderwijsplanners en organiseert de randvoorwaarden voor hun functioneren

Je stuurt op tactisch niveau op het beheren, verbeteren en standaardiseren van de onderwijsondersteunende processen

Je draagt verbetervoorstellen aan ten behoeve van overleggen op tactisch en strategisch niveau, waarbij je werkt aan het creëren van draagvlak bij betrokkenen

Jaarplanning onderwijsactiviteiten en toewijzing onderwijsfaciliteiten. verzamelt informatie over onderwijsprogramma’s, aantallen klassen/groepen, inzetbaarheid van docenten, beschikbare onderwijsruimten, e.d.; inventariseert de roosterwensen van docenten, vertaalt zo veel mogelijk de wensen van de diverse belanghebbenden in de (concept) jaarplanning, bespreekt dit en geeft alternatieven en consequenties aan; maakt jaar-, kwartaal- en lesroosters aan de hand van centraal vastgestelde criteria; past roosters aan na overleg met betrokkenen als gevolg van bijzondere c.q. zich wijzigende omstandigheden;



Competenties

Analytisch en resultaatgericht

Communicatief en overtuigend

Proactief en innovatief

Efficiënt en pragmatisch

Wat vragen wij van je?

Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding en hebt minimaal drie jaar ervaring in een leidinggevende of coördinerende rol

Je hebt kennis van het onderwijs en onderwijsprocessen

Je beschikt over ruime kennis van en enkele jaren ervaring met het analyseren van bedrijfsprocessen en het implementeren van procesverbeteringen

Je beschikt over een sterke mate van organisatiesensitiviteit en bent in staat om verbinding te creëren

Je hebt ervaring met projectmatig werken

Kennis van en/of ervaring met applicaties voor onderwijsplanning (Magister en Zermelo) is een pre.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Als medewerker word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken zoals hiernaast aangegeven en goede arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op een fulltime aanstelling (zie rechtsboven aan deze pagina). Betreft het een deeltijd functie, dan worden de bedragen naar rato berekend. We starten met een tijdelijke aanstelling. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk op de sluitingsdatum van deze vacature. Indien je je diploma’s hebt behaald in een ander land dan Nederland en/of de voormalig Nederlandse Antillen, dan verzoeken we je ook om gelijk de diplomawaardering van DUO toe te voegen.

Rechtsboven aan deze pagina vind je een knop waarmee je kan solliciteren. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Sollicitaties per mail worden niet in behandeling genomen. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Je ontvangt een device van de SGB;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Voor geïnteresseerden buiten Bonaire:

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352,– in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Het is belangrijk dat je een rijbewijs hebt, er wordt weinig gefietst op het eiland (het is niet onmogelijk);

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Solliciteren? Dit kan via: https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/coordinator-roosterbureau-1fte