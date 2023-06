Vacature Diensthoofd SSO- CN Bonaire

Ben jij in staat om te verbinden, ben je sterk in het ontwikkelen van organisaties en zorgt jouw heldere aansturing voor rust en regelmaat? Dan komen wij graag met je in contact!

Meer informatie?

Ga naar www.rijksdienstcn.com/vacatures

Sluitingsdatum: 25 juni 2023

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Curacao.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je wekelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.