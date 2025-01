Vacatures Curacao Vacature Directeur Bedrijfsvoering Bonaire Melanie Zandwijk 20 januari 2025

Ben jij de directeur met ruime ervaring die parttime wil werken op het gebied van bedrijfsvoering en heb je hart voor onderwijs en zorg? Ben je bereid om op jouw vakgebied een belangrijke strategische sparringpartner en adviseur voor de algemeen directeur-bestuurder EOZ te zijn?

Door in partnership nauw samen te werken met de algemeen directeur-bestuurder en de bedrijfsvoering waaronder financiën als cruciale voorwaardenscheppende factor die het EOZ in staat stelt om zich door te ontwikkelen en nu en in de toekomst te (blijven) excelleren.

Beschik je over een interne als externe focus en onderhoudt waar nodig de contacten met onderwijsafdelingen (inclusief Inspectie) bij OCW Den Haag en van de Rijksdienst CN en het Openbaar Lichaam Bonaire.

De directeur bedrijfsvoering en algemeen directeur vormen samen het bestuur van de Stichting EOZ leggen samen verantwoording af aan de Raad van Toezicht en ziet hen als waardevolle partner om te klankborden over de koers en dilemma’s en uitdaging van de Stichting EOZ aan te gaan. De Raad van Toezicht van de Stichting EOZ heeft nu ruim twee jaar ervaring, dit vormt een goede basis voor de verder in te zetten koers en samenwerking.

Taakomschrijving:

Integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering waaronder naast concern controle, HRM en facilitaire zaken. Je werkt met oog voor de mens, kwaliteit en resultaat;

Sparringpartner voor de algemeen directeur -bestuurder en de Raad van Toezicht;

Stelt financiële handelingsplannen (procedures) op waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling binnen de Stichting beschreven staan;

Stelt de jaarcyclus op (P&C) en rapporteert over de voortgang van de uitvoering;

Ziet toe op de financiële verantwoording van de Stichting EOZ:

Is (mede) verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan en het jaarverslag inclusief de begroting en de jaarrekening;

Geef tijdig aan wanneer er knelpunten in de bedrijfsvoering worden voorzien, informeert het managementteam en komt met oplossingsrichtingen en alternatieven;

Houdt nauw contact met het managementteam om de bepaalde trends en analyses te volgen en delen;

Voert alle overige werkzaamheden uit die in het verlengde van de functie liggen.

Bedrijfsprofiel

Het EOZ-team bestaat uit professionals met diverse expertises, specialisatie en achtergronden binnen het onderwijs en zorg. Deze professionals bieden ondersteuning en begeleiding aan de leerlingen en studenten die door leer-, sociaal-, emotionele en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen op school. De werkzaamheden worden binnen het EOZ verricht voor alle bij de Stichting aangesloten en in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigde bevoegde gezagsorganen van primair en voortgezet onderwijs, sociale kans traject Jongeren en het middelbaar beroepsonderwijs.

De Raad van Toezicht vervult een beleidsbepalende rol en houdt toezicht op de kaders voor onderwijszorg- en organisatiebeleid. Het bestuur van de Stichting EOZ, gevormd door de algemeen directeur-bestuurder en de directeur bedrijfsvoering die worden bijgestaan door een team van professionals.

De directeur Bedrijfsvoering is sparringpartner voor de algemeen directeur-bestuurder en ressorteert direct onder de Raad van Toezicht van het EOZ.

Profiel van de kandidaat

WO werk- en denkniveau met bij voorkeur bedrijfseconomische opleiding;

Ruime ervaring in bedrijfsvoering met name in een (financiële) leidinggevende functie;

Idealiter brede (theoretische) kennis van de (onderwijskundige) ontwikkelingen in het onderwijs in relatie tot leerlingenzorg, zowel op Bonaire als in Nederland en andere landen;

Inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van zorg en onderwijs;

Inzicht in en kennis van P&C-processen, ervaring op het gebied van HR, ICT en inkoopmanagement:

Actief kunnen inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en de organisatie kunnen positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door optimale scholingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven.

Zorgen (mede)voor een veilig en open klimaat waarin medewerkers en leidinggevenden gestimuleerd worden tot openheid, elkaar aanspreken en eigen verantwoordelijkheid durven te nemen (eigenaarschap).

Vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen, weerstanden en conflicten;

Zelfstandige werkhouding en flexibele instelling;

Ervaring met het positioneren van servicediensten en het onderhouden en uitbouwen van de contacten op het brede gebied van bedrijfvoering met diverse in- en externe stakeholders.

Affiniteit met werken in CN en kennis van het papiamentu zijn een pré.

Wat bieden wij?

Uitdagende en afwisselende parttime baan;

Een functie waarbij je zelfstandig kunt werken;

Nauwe samenwerking met de algemeen directeur-bestuurder en daarnaast een enthousiast multidisciplinair team;

Enthousiaste en kundige collega’s;

Vakantiedagen die gelijk zijn aan de schoolvakanties.

Interesse?

Heb je interesse in deze parttime functie? Stuur dan jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 31 januari 2025 naar [email protected]. Na een brievenselectie zullen de eerste gesprekken plaats vinden in de week van 17 februari 2025. Tweede gespreksronde zal uiterlijk 7 maart 2005 afgerond worden. Indien wenselijk en noodzakelijk kan het eerste gesprek virtueel plaatsvinden.

Vragen

Indien je vragen hebt, kun je bellen naar het +599-7174144 en vragen naar Anoek Hansen, algemeen directeur. Of mail je vragen naar [email protected]. Algemene informatie over de stichting kunt u vinden op onze website: www.eoz-bonaire.org