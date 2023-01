Vacature directeur-bestuurder bs De Pelikaan Bonaire

Basisschool De Pelikaan zoekt per ingang van schooljaar 2023-2024, indien mogelijk (graag) eerder een directeur-bestuurder (m/v) voor 1.0 fte.

Organisatie

Basisschool De Pelikaan is een school voor algemeen bijzonder onderwijs op Bonaire. Het is een dynamische school met groeiambitie. De school telt op dit moment ruim 350 leerlingen.

Bs De Pelikaan is een multiculturele school op een multicultureel eiland en biedt voor de kinderen een plezierige, veilige en uitdagende leer- en leefomgeving.

De komende jaren wil de school uitgroeien tot een volwaardig Integraal Kindcentrum (IKC). Op dit moment zit de school in een nieuwbouwtraject en zal op termijn verhuizen naar een andere locatie.

Positie

Als directeur-bestuurder geef je leiding aan een team van professionele en ambitieuze leerkrachten (totaal 42 fte) en ben je daarbij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. Je demonstreert een duidelijke pedagogische en onderwijskundige visie voor de langere termijn en bent niet alleen de motor, maar – samen met het managementteam – ook de vormgever en aanjager, waarbij je zorgt voor tastbare resultaten. Daarnaast kun je structureren, effectief plannen, organiseren en bouw of onderhoud je relevante contacten en netwerken voor de school. Tevens heb je kennis en kunde om de organisatie te begeleiden naar de nieuwe school welke in opdracht van de lokale overheid (OLB) wordt gebouwd. Bovendien weet je je diplomatiek op te stellen, behartig je de belangen van de school in verschillende overlegsituaties en onderhandel je effectief met subsidieverstrekkers, overheden en dienstverleners.

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Profiel

Bevlogen leider met empathie die op basis van inhoud en persoonlijke kracht een ambitieus team effectief kan leiden, inspireren en coachen, maar ook los kan laten;

Heldere en open stijl van communiceren;

Organisator met inhoudelijke (pedagogische en/of onderwijskundige) diepgang die, met gedegen visie, werkbare structuren voor de lange termijn invoert;

Netwerker met gevoel voor politieke verhoudingen, die effectief met stakeholders onderhandelt;

Zichtbaar en aanspreekbaar voor kinderen, ouders, team en externe stakeholders;

Iemand die kan bewegen tussen lokale regels, wensen en behoeften en Europees Nederlandse uitgangspunten.

Functie-eisen

Gedegen bestuurder met HBO of gelijkwaardige opleiding;

Minimaal vijf jaar ervaring op een basisschool;

In bezit van het schoolleider diploma primair onderwijs;

Kennis van de bestuurlijke aandachtsgebieden waaronder kwaliteitszorg, personele zaken, huisvesting en financiën;

Aantoonbare connectie of affiniteit met Bonaire is een pré;

Uitstekende beheersing van het Nederlands;

Kennis van Papiaments is een pré of je bent bereid dit te leren.

Procedure

Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief en cv vóór 1 maart 2023 mailen aan Harriet Peeters via e-mail: [email protected].

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Vragen? Neem contact op met Mieke van Vliet, interim directeur, via e-mail: [email protected] of telefonisch: +599 717 4301.

