Vacature Directeur BIA Bonaire

Bonaire International Airport N.V. (BIA) is de luchthaven op het eiland Bonaire. Deze internationale luchthaven is een essentiële schakel in de infrastructuur van het eiland. Een groot deel van de economie van Bonaire is gebaseerd op toerisme dat afhankelijk is van een goed bereik via de lucht. Bonaire International Airport is een organisatie met ambitieuze plannen voor de toekomst onder andere op het gebied van duurzaamheid, infrastructuur en commercie. Het team bestaat uit circa 50 personeelsleden. Ten behoeve van deze klant is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de functie: Directeur.

De functie

Als Directeur bent u verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering. U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het strategische en tactische beleid van de organisatie ter realisatie van de organisatiedoelstellingen. U draagt zorg voor het samenstellen van meerjarenplannen, jaarplannen en de begroting. U schakelt moeiteloos tussen strategie en operations en weet eventuele veranderingen effectief door te voeren. Uw aandacht ligt de komende jaren op het borgen van de veiligheid en de efficiency op de luchthaven, het ontwikkelen en uitbreiden van de luchthaven zowel op infrastructureel als op commercieel gebied als ook op het gebied van duurzaamheid. U bouwt en onderhoudt een breed netwerk van relevante stakeholders waaronder de lokale overheid, de Nederlandse overheid, lokale overheidsinstanties, toezichthouders, financiële instellingen en vakbonden ten behoeve van samenwerkingsrelaties. U rapporteert aan de Raad van Commissarissen.

Uw profiel

U beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding bij voorkeur in de richting van bedrijfskunde of luchtvaartmanagement. Aanvullend heeft u minimaal 5 jaar managementervaring op topniveau bij voorkeur in de luchtvaart industrie. U heeft ervaring met strategische beleidsontwikkeling van een organisatie en implementatie daarvan. U heeft een commerciële drive en weet de kansen voor de luchthaven maximaal te benutten. U heeft inzicht in de bedrijfsvoering en kennis van financieel management. U beschikt over uitstekende leidinggevende- en interpersoonlijke vaardigheden. U motiveert en overtuigt mensen op een prettige manier en bent in staat een positief werkklimaat te creëren. Ook bent u in staat om in een complexe omgeving verbinding te leggen en draagvlak te creëren. Daarnaast heeft u kennis van Corporate Governance en ervaring met het bewaken hiervan. U bent integer en u bent in staat onder druk evenwichtig, zorgvuldig en onafhankelijk te oordelen. U beheerst Nederlands en Engels uitstekend, in woord en geschrift. Papiamento en Spaans is een pré. U woont op Bonaire of heeft affiniteit met het eiland en u bent bereid zich hier voor langere tijd te vestigen.

Het aanbod

Onze klant biedt marktconforme arbeidsvoorwaarden rekening houdend met het beloningsbeleid voor bestuurders van overheidsvennootschappen, zoals vastgesteld door het OLB en een uitdagende functie in een dynamische omgeving.

Procedure

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. Esther Baaij, Senior Manager Human Capital Consultancy, Learning & Assessments bij Deloitte Dutch Caribbean via tel: (+297) 5286200. U kunt uw sollicitatiebrief en cv voor 27 februari a.s. e-mailen naar [email protected]. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

