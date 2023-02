Vacature Directeur STINAPA Bonaire

Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA Bonaire) is een niet gouvernementele stichting zonder winstoogmerk die de beschermde gebieden van Bonaire beheert: het Bonaire National Marine Park, het Washington Slagbaai National Park en het Rooi Lamoenchi Kunuku Park. STINAPA is toegewijd aan het beheren, beschermen en herstellen van de biodiversiteit van

Bonaire. Daarnaast heeft STINAPA de visie dat de natuur wordt erkend en gekoesterd als de belangrijkste bron van Bonaire’s bestaan en duurzame ontwikkeling.

Namens Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA Bonaire) is Deloitte op zoek naar kandidaten voor de functie van: Directeur.

De functie

Als Directeur bent u eindverantwoordelijk voor het functioneren en de prestaties van STINAPA. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van operationele jaarplannen en begrotingen, het ontwikkelen van lange termijn beleid en het behalen van de vastgestelde doelstellingen van STINAPA. De Directeur coördineert de uitvoering van de visie en missie, adviseert het Bestuur over de vorming en realisatie van het strategisch beleid, draagt zorg voor de juiste randvoorwaarden en geeft leiding en coaching aan de medewerkers binnen de organisatie. De Directeur is verantwoordelijk voor het realiseren van de strategische doelen van STINAPA middels het toepassen van doelmatig en integraal management. U draagt zorg voor de algemene en financiële bedrijfsvoering van de organisatie in samenwerking met de Finance Director en initieert en stimuleert vernieuwing en innovatie binnen de organisatie op o.a. het gebied van financieel beheer, personeelsbeheer, verkoop, marketing, communicatie en IT in de vorm van (strategische) beleidsplannen. U draagt zorg voor de kwaliteit van samenwerkingsrelaties met overheden, milieu en natuur organisaties en alle relevante stakeholders. U rapporteert aan het Bestuur.

Uw profiel

U beschikt over een afgeronde academische (WO) opleiding in de richting van Biologie, Milieu of Bedrijfseconomie. U heeft minimaal 10 jaar werkervaring in een relevante functie en werkomgeving en minimaal 5 jaar ervaring in een management positie met leidinggevende ervaring. U heeft affiniteit met natuur. U beschikt over fundamentele kennis in het vakgebied van bedrijfskunde en bedrijfseconomie en u heeft diepgaand inzicht in alle, op strategisch niveau, relevante bestuurlijke, sociaal maatschappelijke, financieel economische en natuur en milieu technische en wetenschappelijke ontwikkelingen en overige relevante aspecten binnen het maatschappelijke aandachtsgebied. U heeft kennis van lokale wet en regelgeving, van het werkterrein en de relevante interne en externe omgeving op het gebied van de natuur van Bonaire. U bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van (strategisch) beleid, nieuwe ideeën en concepten, waarvoor een multidisciplinaire oriëntatie is vereist. U bent vaardig in het afstemmen van de strategische beleidsontwikkeling met een grote mate van maatschappelijke gevoeligheid en bestuurlijke complexiteit. U beschikt over uitstekende management, advies en leidinggevende vaardigheden alsmede analytische en probleemoplossende vaardigheden. U bent ondernemend, een visionair en besluitvaardig. U beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Nederlands, Engels en Papiaments.

Het aanbod

STINAPA biedt een uitdagende functie met een aantrekkelijke salaris en marktconform arbeidsvoorwaardenpakket in een dynamische omgeving.

Procedure

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mw. Pauline Godschalk-Hageman, Consultant bij Deloitte Dutch Caribbean via [email protected] of via telefoon: (+5999) 433 3332. Gelieve uw motivatiebrief en CV te emailen vóór 6 maart 2023 naar [email protected]. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment, medische keuring en/of integriteitsscreening kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Curacao.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je wekelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.