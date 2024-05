Vacatures Curacao Vacature Docent Aardrijkskunde Melanie Zandwijk 29 mei 2024

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is per 1 augustus 2024 op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Docent Aardrijkskunde voor de unit Liseo Boneriano. Ben jij die gedreven professional en wil je meehelpen om het onderwijs op Bonaire te verbeteren? Solliciteer dan als Docent bij de SGB!

HBO – WO | Bonaire | 0,8 fte

Functieomschrijving

Je verzorgt interessante en uitdagende lessen Aardrijkskunde. Je motiveert, inspireert en stimuleert studenten tot het leren leren en speelt in op de leefwereld van studenten in relatie tot de beroepspraktijk. Je initieert, in overleg met jouw team, structurele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de studenten. Je bevordert de sociale en persoonlijke ontwikkeling, creëert samen met jouw collegae een veilig leer- en leefklimaat. Je levert uiteraard een positieve bijdrage aan jouw team en onderwijsontwikkeling en coacht collega’s om samen de teamdoelen te bereiken. Indien nodig ben je ook bereid steunlessen te geven. Naast vakdocent is er ook de mogelijkheid dat je mentor wordt van een klas. Het is een voordeel als je hier al ervaring mee hebt.

De organisatie

SGB is een brede scholengemeenschap met ruim 2.250 leerlingen en studenten verdeeld over vier units die min of meer zelfstandig functioneren. Wij geven onderwijs in het voortgezet onderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciale lesplaatsen (praktijk- en clusteronderwijs). De SGB biedt een inclusieve omgeving waar studenten van verschillende achtergronden en nationaliteiten samenkomen, waardoor ze kunnen leren en groeien in een diverse en stimulerende omgeving.

Functie-eisen

Je beschikt over minimaal een tweedegraads lesbevoegdheid Aardrijkskunde;

Je hebt alles organisatorisch goed geregeld en uiteraard ben je pedagogisch en didactisch sterk waardoor je ook goed kunt differentiëren;

Je kunt goed samenwerken en overlegt op professionele wijze met de vakgroep over o.a. de lesinhoud. Je kunt voor de leerlingen een duidelijke structuur aanbrengen;

Je hebt een proactieve, innovatieve en lerende houding. Je bent stressbestendig, enthousiast en flexibel;

Heb je leservaring met TVO en/of Clil-didactiek, is dat een pre. Je integreert jouw 21 St.-century skills in de lessen;

Bij voorkeur heb je minimaal drie jaren leservaring als docent Aardrijkskunde met ervaring in het geven van lessen aan de examenklassen.

Werken in een multiculturele omgeving is jou niet onbekend;

Je hebt interesse in de Bonairiaanse cultuur en bent bereid om je in te spannen om goed te kunnen integreren; (als je van buitenaf solliciteert).



Wat bieden wij?

Bonaire is een diverse gemeenschap met verschillende culturele achtergronden. Werken bij SGB biedt werknemers de mogelijkheid om te werken in een multiculturele omgeving, wat waardevolle ervaring en interculturele competenties kan opleveren. Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de studenten. Als beleidsmedewerker word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. Verder kan je rekenen op:

Een marktconform salaris in schaal LB met maximaal $ 4.256 bruto per maand. Inschaling op basis van kennis en ervaring;

Vakantiegeld (8,33%) en eindejaarsuitkering (8,33%);

Deelname aan Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);

Vakantie volgens vakantierooster onderwijspersoneel SGB;

Een tijdelijke aanstelling van tenminste een jaar, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren;

SGB kent een verhuisregeling voor medewerkers die van buiten Bonaire komen.

Procedure

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die reeds woonachtig zijn op een van de Caribische eilanden de voorkeur;

Na de sluitingsdatum van de vacature word je binnen 2 weken geïnformeerd over het verloop van de procedure.

Aanstellingseisen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;

Een kopie van je behaalde diploma’s, deze kan je bij je sollicitatie toevoegen;

Indien je je diploma’s hebt behaald in een ander land dan Nederland en/of de voormalig Nederlandse Antillen, dan verzoeken we je ook om gelijk de diplomawaardering van DUO toe te voegen.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 20.424,- in 2024), wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Digitaal solliciteren

Dat kan via deze link:

https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/docent-aardrijkskunde-sgb-unit-liseo-0-8-fte