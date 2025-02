Vacatures Curacao Vacature Docent Business Services Bonaire Melanie Zandwijk 13 februari 2025

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is per 1 augustus 2025 op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame docent Business Services (1,0 fte) op de unit MBO.

HBO-WO | Bonaire | 1,0 FTE |



Functieomschrijving

Als docent Business Services help je met het begeleiden en vormen van onze studenten zodat ze straks een baan kunnen krijgen binnen de sector zakelijk dienstverlening. De Business Services opleidingen zijn breed en daar komen de volgende thema’s aan bod: klantcontact, bedrijfsevenement plannen en organiseren, voorraadbeheer, bedrijfseconomie en financiële administratie. Ook begeleid je studenten tijdens onze ‘business day’ waar alle theorie toegepast wordt in de vorm van een project. Begeleiding bij stagebezoeken en/of mentorschap kan ook deel uitmaken van je takenpakket.

Je bent administratief en digitaal vaardig en hebt gevoel voor commercie.

Je motiveert, inspireert en stimuleert studenten tot het leren leren, speelt in op de leefwereld van studenten. Je bevordert de sociale en persoonlijke ontwikkeling creëert samen met je collegae een veilig leer- en leefklimaat. Je levert uiteraard een positieve bijdrage aan jouw team en onderwijsontwikkeling en helpt collegae om samen de teamdoelen te bereiken.

De organisatie

SGB is een brede scholengemeenschap met ruim 2.250 leerlingen en studenten verdeeld over vier units die min of meer zelfstandig functioneren. Wij geven onderwijs in het voortgezet onderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciale lesplaatsen (praktijk- en clusteronderwijs). De SGB biedt een inclusieve omgeving waar studenten van verschillende achtergronden en nationaliteiten samenkomen, waardoor ze kunnen leren en groeien in een diverse en stimulerende omgeving.

MBO (Middelbaar beroepsonderwijs) bestaat uit opleidingen niveau 2, 3 en 4 met BOL en BBL-mogelijkheden afhankelijk van de sector. Op het MBO worden studenten heel praktisch opgeleid voor een beroep in de Techniek, Bouw, Toerisme, Horeca, Zakelijke ICT, ICT, Zorg & Welzijn, Media en Sport & Veiligheid.

Samen met zo’n 80 enthousiaste collega’s bedienen we ongeveer 725 studenten die begeleiding nodig hebben in het leerproces en voorbereiding op de arbeidsmarkt of doorstuderen.

Wat vragen wij van je?

Je hebt bij voorkeur een relevante HBO-lerarenopleiding voltooid en beschikt daardoor over een tweedegraads lesbevoegdheid. Heb je een HBO-opleiding in een economische richting met relevante werkervaring en ben je in bezit van een Pedagogisch Getuigschrift dan vragen wij je ook te reageren.

Verder heb je alles organisatorisch goed geregeld en uiteraard ben je pedagogisch en didactisch sterk waardoor je ook goed kunt differentiëren. Je kunt voor de studenten een duidelijke structuur aanbrengen. Je hebt een proactieve, innovatieve en lerende houding. Je bent stressbestendig, enthousiast en flexibel. Je integreert jouw 21 st century skills in de lessen en kan door jouw beroepservaring snel de link leggen tussen theorie en praktijk. Bij voorkeur heb je minimaal drie jaren leservaring in het MBO.

Wat bieden wij?

Bonaire is een diverse gemeenschap met verschillende culturele achtergronden. Werken bij SGB biedt werknemers de mogelijkheid om te werken in een multiculturele omgeving, wat waardevolle ervaring en interculturele competenties kan opleveren. Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de studenten. Als beleidsmedewerker word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. Verder kan je rekenen op:

Een marktconform salaris in schaal LB met maximaal 4.668,- bruto per maand. Inschaling op basis van kennis en ervaring;

Vakantiegeld (8,33%) en eindejaarsuitkering (8,33%);

Deelname aan Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);

Vakantie volgens vakantierooster onderwijspersoneel SGB;

Een tijdelijke aanstelling van tenminste een jaar, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren;

SGB kent een verhuisregeling voor medewerkers die van buiten Bonaire komen.

Procedure

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die reeds woonachtig zijn op een van de Caribische eilanden de voorkeur;

Gedurende de looptijd van de vacature kunnen er al gesprekken worden gevoerd met kandidaten;

Je wordt uiterlijk binnen 2 weken na sluitingsdatum geïnformeerd over het verloop van de procedure.

Aanstellingseisen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;

Een kopie van je behaalde diploma’s, deze kan je bij je sollicitatie toevoegen;

Indien je je diploma’s hebt behaald in een ander land dan Nederland en/of de voormalig Nederlandse Antillen, dan verzoeken we je ook om gelijk de diplomawaardering van DUO toe te voegen.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 20.424,- in 2024), wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Digitaal solliciteren

https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/docent-business-services-mbo-1-0-fte

