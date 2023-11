Vacature Docent Sport en Bewegen

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Docent Sport & Beweging (0,8 fte) voor de unit MBO.

De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de SGB op zoek naar collegaā€™s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

MBO (Middelbaar beroepsonderwijs) bestaat uit opleidingen niveau 2, 3 en 4 met BOL en BBL-mogelijkheden afhankelijk van de sector. Op het MBO worden studenten heel praktisch opgeleid voor een beroep in de Techniek, Bouw, Toerisme, Horeca, Zakelijke Dienstverlening, ICT, Zorg & Welzijn, Media en Sport & Veiligheid.

Samen met zoā€™n 60 enthousiaste collegaā€™s bedienen we ongeveer 600 studenten die begeleiding nodig hebben in het leerproces en voorbereiding op de arbeidsmarkt of doorstuderen.

Wat ga je doen?

Je verzorgt interessante uitdagende lessen aan studenten van de opleiding Sport en Bewegen. Je motiveert, inspireert en stimuleert studenten om zich te bekwamen op verschillende gebieden van sportvaardigheid en sportpracticum. Je linkt deze aan de theorie en bevordert een veilig leerklimaat waarin de studenten zich sociaal en persoonlijk kunnen ontwikkelen. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de stage begeleiding waarin jij, als aanspreekpunt van de school, de studenten begeleidt in het behalen van hun stagedoelen en beoordeling. Je initieert, in overleg met jouw collegae en jouw team, structurele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Je levert uiteraard een positieve bijdrage aan jouw team en onderwijsontwikkeling en helpt collegae om samen de teamdoelen te bereiken.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een relevante HBO opleiding (ALO) en beschikt daardoor over een tweedegraads lesbevoegdheid. Verder heb je alles organisatorisch goed geregeld en uiteraard ben je pedagogisch en didactisch sterk waardoor je ook goed kunt differentiƫren. Je kunt voor de leerlingen een duidelijke structuur aanbrengen. Je hebt een proactieve, innovatieve en lerende houding. Je bent stressbestendig, enthousiast en flexibel.

Wat bieden wij?

Je werkt in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Als docent word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de ervaring die je hebt en de functie en taken die je vervult (schaal LB met een maximum van 4.256 USD bruto) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een jaarcontract.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Voor geĆÆnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiƫle munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352,– in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Heb je vragen, neem dan contact op met dhr. Daan Kleinbussink, teamleider MBO: [email protected].

Is jouw interesse gewekt?

