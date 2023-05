Vacature Docent Welzijn Bonaire

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

Stichting Scholengemeenschap Bonaire is per 1 augustus 2023 op zoek naar een Docent Welzijn (1 fte) voor opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent de unit MBO.

De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de Scholengemeenschap Bonaire op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen aan onze meerjarenstrategie, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

MBO (Middelbaar beroepsonderwijs) bestaat uit opleidingen niveau 2, 3 en 4 met BOL en BBL-mogelijkheden afhankelijk van de sector. Op het MBO worden studenten heel praktisch opgeleid voor een beroep in de Techniek, Bouw, Toerisme, Horeca, Zakelijke Dienstverlening, ICT, Zorg & Welzijn, Media en Sport & Veiligheid.

Samen met zo’n 60 enthousiaste collega’s bedienen we ongeveer 600 studenten die begeleiding nodig hebben in het leerproces en voorbereiding op de arbeidsmarkt of doorstuderen.

Wat ga je doen?

Je verzorgt interessante en uitdagende agogische lessen bij de opleidingen (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker in de kinderopvang en onderwijsassistent. Je motiveert, inspireert en stimuleert studenten, speelt in op hun leefwereld, begeleidt studenten met leer- en gedragsvraagstukken. Je bevordert de sociale en persoonlijke ontwikkeling, creëert samen met jouw collegae een veilig leer- en leefklimaat. Je levert een positieve bijdrage aan jouw team en onderwijsontwikkeling.

Op het MBO worden studenten heel praktisch opgeleid voor een beroep in de kinderopvang, andere welzijn instellingen en onderwijsassistent. Als branchedocent probeer je daar tijdens je lessen op in te spelen. Het begeleiden van studenten in de beroepspraktijk en/of tijdens hun studie als studieloopbaanbegeleider, kan deel uit maken van jouw takenpakket. Je kunt ook ingezet wordt bij de examinering in de praktijk.

Het MBO biedt BOL en BBL-opleidingen aan in bovengenoemde richting.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een relevante HBO leraren opleiding richting Zorg en Welzijn en/of PABO voltooid of je bent in bezit van een Pedagogisch Getuigschrift met aantoonbare relevante werkervaring en afgeronde verwante HBO-vooropleiding. Je kan goed met BBL-studenten omgaan en weet welke tools je mee moet geven voor het werken als onderwijsassistent en pedagogisch medewerker.

Op het MBO geef je lessen aan verschillende groepen verschillende niveaus. Daarvoor moet je pedagogisch en didactisch sterk zijn en ook goed kunnen differentiëren. Je kunt voor de studenten een duidelijke structuur aanbrengen en kunt zaken zoals examens goed organiseren. Je hebt een proactieve, innovatieve en lerende houding. Je bent stressbestendig, enthousiast en flexibel. Je gebruikt verschillende werkvormen en technologie in de lessen.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een klein team dat nauw samenwerkt in een goede sfeer en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de studenten. Als docent word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer.

We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal LB met een max. van 4.092 USD bruto al naar gelang de werkervaring schaal LC met een max. van bruto 4.647 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een jaarcontract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Het is belangrijk dat je een rijbewijs hebt, er wordt weinig gefietst op het eiland (het is niet onmogelijk);

Je ontvangt een device van de SGB;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352,- in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Heb je vragen, neem dan contact op met mw. Liset de Keijzer, Unit Directeur van MBO: Tel +599-7157420 of: [email protected].

