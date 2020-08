Vacature Eilandsecretaris Bonaire

10 Gedeeld

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is volop in beweging. Het OLB staat daarbij voor de uitdaging om zich te ontwikkelen tot een modernere organisatie. Thans wordt nagedacht over de visie, missie en de samenhang tussen het bestuurlijke en de ambtelijke aansturing bij de uitvoering van de diverse doelen en activiteiten. Om mede vorm te geven aan deze ontwikkelingen zijn wij voor de duur van 2 jaar (tot 1 januari 2023) op zoek naar een inspirerende en ervaren Eilandsecretaris en organisatieveranderaar.

Wat ga je doen?

Als Eilandsecretaris en dus Algemeen Directeur adviseer en ondersteun je het bestuurscollege en leg je daaraan verantwoording af over de strategische zaken. Als voorzitter van het directieteam ben je eindverantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie. Je geeft richting en aansturing aan de organisatie bij het realiseren van de samenhangende strategische doelen en de daaruit voortvloeiende resultaten. Je ziet toe op het, binnen de gestelde kaders, realiseren van de directieplannen en draagt met het directieteam zorg voor de samenhang daarbinnen. Je regisseert het proces om de strategische doelstellingen te realiseren en de ontwikkeling om middels ketenmanagement een cultuurverandering te bewerkstelligen.

Waar moet je minimaal aan voldoen?

Om deze functie en bij behorende taken en opdrachten naar behoren uit te kunnen voeren beschik je over een relevante WO-diploma en minstens 6 jaar werkervaring in een eindverantwoordelijke leidinggevende functie binnen bij voorkeur een of meerdere gemeenten of overheidsorganisaties.

Je bent integer, omgevingsbewust, besluitvaardig, visionair, verbindend, authentiek, betrouwbaar resultaat- en samenwerkingsgericht en inspirerend. Naast het beheersen van Nederlands is het beheersen van Papiamentu een pré.

Het salaris bedraagt minimaal $6.629 (aanloopschaal 16) maximaal $8.181,-. (functieschaal 17).

GEÏNTERESSEERD?

Stuur je sollicitatie vergezeld van je CV uiterlijk 4 september 2020 aan het Bestuurscollege van Openbaar Lichaam Bonaire, t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire.

Bij voorkeur ontvangen wij je sollicitatie per email: [email protected].

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Marion Gherbaz, wnd. Algemeen Directeur, of Hendrina Garretsen, P&O adviseur.

De sollicitatiegesprekken zullen in de periode 9 tot en met 17 september plaatsvinden.

