Vacature Executive Assistant

Fundashon Mariadal (FM) is een dynamische zorginstelling op Bonaire. FM levert in een Nederlands-Caribische setting zorg- en dienstverlening op Europees-Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische-, ambulante- en thuissituatie. Bij Fundashon Mariadal werken ruim 600 medewerkers. Voor onze afdeling ZBB (Zorg Bestuursbureau) zijn we op zoek naar een Executive Assistant

Dit ga je doen

Als Executive Assistant ben je een spin in het web als het gaat om het ondersteunen van het MT en de raad van bestuur en de raad van toezicht. Je bent vooral rechterhand van het managementteam en speelt een cruciale rol in het efficiƫnt functioneren van Fundashon Mariadal. Daarnaast geef je operationeel leiding aan ƩƩn of enkele secretaresses.

De taken die hierbij horen zijn administratief, secretarieel en organisatorisch. Ook kan je gevraagd worden om in bepaalde gevallen MT-leden te vervangen of bepaalde taken waar te nemen bij afwezigheid.

Dit neem je mee

Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in de richting van officemanagement, management, assistant, secretarieel of administratief. Je beschikt over aantoonbare organisatorische vaardigheden en bent sterk in communicatie, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast verwachten we een proactieve en oplossingsgerichte houding, evenals integriteit, flexibiliteit en het vermogen om onder druk te werken.

Dit bieden we je

Een interessante, afwisselende en uitdagende baan binnen een vernieuwende organisatie. Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw. Het brutosalaris valt in FWG 50 en bedraagt minimaal $3.149,= en maximaal $4.380,= bij een fulltime dienstverband (40 uur p/w).

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste twee maanden.

En ook belangrijk

Als Executive Assistant val je hiƫrarchisch onder het vernieuwde Zorgbestuursbureau, waar je mee kan helpen met bouwen aan de organisatie van de toekomst. Welkom in een dynamische afdeling met veel mogelijkheden.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan via: https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/executive-assistant