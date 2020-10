Vacature Farmer Saba

Farmer for Saba / Tropisch Saba zoekt tuinder

In het Caribisch gebied ligt het eiland Saba, een bijzondere Nederlandse gemeente. Hier ligt het hoogste punt van het Koninkrijk der Nederlanden, de Mount Scenery met een top van 877 meter. Saba is een vulkanische berg, heeft een oppervlakte van 13 km2 en telt ongeveer 2000 inwoners. Er zijn vier dorpen; The Bottom (hoofdplaats), Windwardside, St. John’s en Zion’s Hill en een handvol hotels en supermarkten. Hier komen geen grote cruiseschepen, de toeristen komen hier voor het wandelen in de prachtige tropische natuur, om te duiken en om van het goede leven te genieten.

Tropisch Saba zoekt ervaren tuinder

De overheid is gestart met tuinbouw. We telen verschillende gewassen zoals wortels, kool, cassave, tomaat, sla, pepers, bosui, paprika, tomaten, bonen, aubergine, tuinkruiden etc. Alles wat we telen wordt moeiteloos verkocht op de markt en rechtstreeks aan supermarkten en restaurants. De inwoners en toeristen kopen graag producten van eigen bodem. De vraag is vele malen groter dan het aanbod. Op een andere locatie zijn we bezig met het neerzetten van kassen waar we in de grond en met behulp van hydrocultuur gewassen gaan telen.

Saba zoekt een boer die het huidige tuinbouwproject verder uitbouwt en het nieuwe kassen project helpt opbouwen en gaat runnen. Dit is wat je gaat doen:

Allereerst ga je aan de slag op het bestaande landbouwproject van 0,5 ha in de volle grond. Er zijn terrassen tegen de berghelling op. De overheid heeft sinds de start 2 jaar geleden al flink geïnvesteerd en je kunt zo aan de slag samen met 2 gemotiveerde werknemers wiens salariskosten al zijn gedekt. Met je tuinderskennis kun je de productie verhogen.

Maar er is meer. We zijn ook gestart met het aanleggen van kassen voor teelt in de grond en hydrocultuur. Ook hier geldt, wij doen de investeringen, mede dankzij middelen van het Ministerie. Hier is de opdracht om een nieuw landbouwproject te ontwikkelen. In de kassen willen we starten met sla in hydrocultuur en tomaat, komkommer en paprika op substraatteelt. Je zult betrokken worden bij de start van het project en vervolgens van a tot z verantwoordelijk zijn voor het runnen ervan; van bedenken, inkopen, plannen, zaaien, planten, onderhouden tot oogsten en verkopen.

Tot nu toe importeren we 95% van alle groenten en fruit. Dat willen we veranderen, en dat kan. De vulkanische grond is erg vruchtbaar. Saba is Engelstalig:

…. are You the Farmer for Saba?

Het eiland Saba

Het eilandsbestuur van Saba staat bekend om haar stabiliteit. Het onderhoudt goede relaties met Nederland en zorgt ervoor dat resultaten bereikt worden in verschillende domeinen. Bij de gemeentelijke organisatie werken mensen samen aan infrastructuur (luchthaven, haven, watermanagement), openbare werken, planning, vuilnis ophaal- en verwerking, toerisme, maatschappelijke ontwikkeling, gezondheidszorg etc. In totaal zijn er ongeveer 180 medewerkers. We werken aan gescheiden afval verwerking, de luchthaven is gerenoveerd, we bouwen een nieuwe haven, we doen veel in het sociale domein en we zijn gestart met het her-introduceren van landbouw. Het is allemaal ‘werk in uitvoering’ omdat er nog veel te doen is.

We zoeken

We zoeken een ondernemende en enthousiaste boer met tuinbouwervaring, liefst in een tropische omgeving. Herken jij je hierin:

Je hebt ervaring in tuinbouw en bent bekend met het plannen, inkopen, zaaien, planten, onderhouden, oogsten en verkopen;

Je stuurt een landbouwproject aan en je hebt kennis van hydrocultuur;

Je werkt zelf dagelijks mee op het land en in de kassen en je deelt je kennis graag. Onder andere met de lokale bevolking die zich met tuinbouw bezighoudt;

Je bent ondernemend;

Je kunt goed samenwerken, bent handig in het aangaan van relaties en je hebt er lol in om met culturele verschillen om te gaan.

We bieden

We bieden een 2-jarig contract bij het Openbaar Lichaam Saba. Als zelfstandig ondernemer verdergaan behoort tot de mogelijkheden. We hebben goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

De procedure

Je kunt tot 8 november a.s. solliciteren door je sollicitatiebrief op te sturen en te richten aan het hoofd Personeelszaken, Tabetha Hassell; via de solliciteer Button of naar [email protected]. Eventuele vragen kun je ook mailen naar dit adres.

