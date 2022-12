Vacature Financial Controller Curaçao

Als Financial Controller ben je verantwoordelijk om het financieel beheer en gerelateerde aandachtsgebieden op orde te houden. Jouw belangrijkste taken zijn om het overzicht te bewaken, controles uit te voeren, analyses te maken en te zorgen voor perfecte data.

De baan:

Uitvoeren van continue controles op de werkzaamheden, procedures en processen van de financiële administratie en hierover rapporteren aan het management

Ondersteunen met het opstellen van de jaarrekeningen van de werkmaatschappijen

Monitoren van budgets

Wie ben jij? Je staat objectief en nuchter tegenover allerlei zaken en je hebt een scherp oordeelsvermogen. Je kunt goed onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken in aangereikte informatie.

En:

Je beschikt minimaal over een HBO/ Bachelor diploma in de richting van accountancy, finance, control of vergelijkbaar

Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie

Je bent een expert in Excel

Wat bieden wij: Je kunt je ontwikkelen in een veelzijdige functie. Wij zijn een groeiende organisatie die mee gaat met haar tijd en de trends. Daarnaast bieden wij doorgroeimogelijkheden en omdat ondernemen in ons DNA zit liggen er genoeg kansen.

Wie zijn wij: Toucan Beach is het overkoepelende bedrijf van de vier organisaties; Kontiki Beach Resort & Luxury Suits, Cabana Beach, Mood Beach en Wet&Wild. Toucan Beach is een familiebedrijf, waarbij eenieder met zijn unieke eigenschap maar samen als een team bijdraagt om de verwachting van onze gast te overtreffen. Daarnaast creëren wij bewustzijn voor de natuur en dragen we een steentje bij aan onze gemeenschap.

Ben jij het talent die wij zoeken? Stuur vóór 9 december 2022 jouw cv + motivatiebrief naar: [email protected]. Tot snel!

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Curacao.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je wekelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.