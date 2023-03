Vacature Front Office Medewerker Curaçao

Wij bevinden ons op het hoogste puntje van Otrobanda, dé ideale plek om te verblijven én te werken!

Ons resort beschikt over verschillende type accommodaties geschikt voor 1 persoon of grotere groepen. ‘For a short or long stay on Curacao’.



We bestaan uit een klein, toegewijd team dat iedere dag weer bijdraagt aan een fijn en gezellig verblijf!

Wij zijn op zoek naar een Frontoffice Medewerker M/V (40 uur)

Wat ga je doen?

Je houdt je bezig met het verrichten van receptie- en administratieve werkzaamheden;

Wanneer de gast(en) aankomen zorg je voor een warm welkom, je verzorgt de check-in en geeft de gasten daarbij alle benodigde informatie omtrent hun verblijf en desgewenst over de omgeving en mogelijke activiteiten;

Een gedeelte van je werkdag breng je door op ons (frisse) kantoor en behandel je onder andere individuele- en groepsaanvragen/reserveringen. Je stuurt het housekeeping team aan en staat ze bij waar nodig is. Teamwork!

Wat zien wij graag in jou?

Van nature ben je gedreven, een echte (gezellige) optimist en ook gastgerichtheid zit in je genen;

Goede communicatieve -en sociale vaardigheden;

Groot verantwoordelijkheidsgevoel;

Werkervaring in een soortgelijke omgeving (pré) ;

Flexibel en Stressbestendig;

Kennis van de Nederlandse en Engelse taal is een must;

Spreek je ook nog Spaans, dan is dat een mooie bijkomstigheid.

Wat bieden wij jou?

Een passend salaris;

Een gezellige werksfeer waarin je zelfstandig, maar ook in een team (samen)werkt;

Een fulltime dienstverband;

Zonnige werkdagen!

Heb je interesse om ons team te versterken?

Solliciteer dan direct door je motivatie en CV (inclusief foto) te sturen naar [email protected]. Zet graag in het onderwerp dat je solliciteert voor de functie van Front Office Medewerker.

Meer informatie is te vinden op onze websites www.willemstad-resort.com

