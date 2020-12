2 Gedeeld

JICN zoekt een: EEN GEESTELIJK VERZORGER PROTESTANTS (0,8 – 1 FTE)

Ook mensen die justitieel zijn ingesloten moeten hun godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij kunnen belijden en beleven. Als geestelijk verzorger bij de JICN, onderdeel van de RCN, geef je invulling aan deze maatschappelijke opdracht.

Ga naar www.rijksdienstcn.com/vacatures

Sluitingsdatum: 23 december 2020

