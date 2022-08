Vacature General Manager Bonaire

Altijd al willen werken in de zonnigste gemeente van Nederland? Waar de mooiste zonsondergangen iedere avond plaats vinden tegenover je werkplek? Word dan de nieuwe General Manager van The Bellafonte op Bonaire. Kijk je er al naar uit? Maak je klaar voor je volgende zonnige uitdaging!

The Bellafonte is een kleinschalig luxe hotel aan zee met 22 verhuureenheden. Het is de ‘home away from home’ voor menig nieuwe of terugkerende gast die houdt van de ruime appartementen en de geweldige service die de medewerkers leveren. De waardering van de gasten heeft geresulteerd in een ‘Best of the Best’ score op Tripadvisor en vele 5-sterren recensies op Google.

Bonaire is een klein Caribisch eiland waar gasten komen voor de charmes van het relaxte eilandleven, overdag graag een leuke activiteit ondernemen en ’s avonds genieten in één van de vele geweldige restaurants. Door de aanwezigheid van ongerepte koraalriffen komen er van oudsher vele duikers naar het eiland, maar tegenwoordig komen ook kite boarders, windsurfers, natuurliefhebbers en strandgangers graag naar Bonaire.

Staat de gast bij jou altijd op de eerste plaats en beschik je over gedegen managementervaring?

Als nieuwe General Manager dagen we je uit om de gastvrijheid en service richting de gasten op een nóg hoger niveau te brengen. Je geeft dagelijks leiding aan een team van 15 gemotiveerde medewerkers. Uitstekende communicatie, een soepele organisatie van het werk en leiderschap zijn competenties die bij je passen. We verwachten dat je alles uit de kast haalt voor het welzijn van de gasten en het werkplezier van het team. En zodra je vrij bent? Dan geniet je van de zonnige levensstijl die past bij werken en wonen op een Caribisch eiland.



Als succesvolle General Manager ben je:

In direct contact met de gasten en werk je aan de verbetering van de totale gastbeleving;

Verantwoordelijk voor Human Resource Management en geef je leiding aan alle medewerkers;

Draagt zorg voor de dagelijkse financiën en reserveringen;

Verantwoordelijk voor vastgestelde doelen als omzet, winst en klanttevredenheid;

De contactpersoon voor leveranciers en de CEO.

Dit is wat we je bieden:

Een salaris passend bij de functie;

Een auto en een mobiele telefoon;

20 vakantiedagen;

Een bonus bij succes;

Een gemotiveerd multicultureel team dat voor je klaar staat.

De ideale kandidaat heeft:

Minimaal een afgeronde HBO-opleiding Hogere Hotelschool of vergelijkbare opleiding;

Minimaal 3 jaar werkervaring als General Manager of een managementpositie in de toeristische sector;

Goede taalvaardigheden in woord en geschrift van het Nederlands en het Engels en daarnaast is beheersing van Spaans en/of Papiamentu een pré.

Ben jij in voor deze tropische uitdaging?

Stuur dan voor 15 september 2022 je CV en motivatie naar CEO de heer Luite Berkenbosch per email: [email protected]

