Vacature Generiek Casemanager Thuiszorg/wijkverpleging Bonaire

Fundashon Mariadal (FM) is een dynamische zorginstelling op Bonaire. FM levert in een Nederlands Caribische setting zorg- en dienstverlening op Europees-Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische-, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Bij Fundashon Mariadal werken ruim 600 medewerkers. In het primair proces is er sprake van zelfsturende teams. De medische zorg wordt gerealiseerd door medici via een samenwerkingsverband met Amsterdam UMC (Jumelage), visiterende specialisten uit de regio en medici in eigen dienst. FM levert 80% van de behoefte aan medische zorg op Bonaire en heeft daarom een breed aanbod van medische specialismen.

Dit ga je doen

In jouw rol als Generiek Casemanager, verdeeld tussen 0,5 FTE Wijkverpleegkundige en 0,5 FTE Casemanager, ben je een spil in de zorg op Bonaire. Je staat aan het begin van het zorgproces, zodra de huisarts een patiënt doorverwijst.

Jouw dag begint met empathie en nauwkeurigheid. Je voert grondige intakes uit en bezoekt patiënten thuis om hun behoeften en situatie te begrijpen. Samen met de specialist ouderenzorg stel je zorgindicaties op volgens strikte richtlijnen, met de wensen van de patiënt en hun familie als centrale focus.

Je bent als een spin in het web, werkend met de zorgprofessionals binnen Fundashon Mariadal, lokale huisartsen en zelfs de hospice op Bonaire. Je zorgt ervoor dat alle details voor de zorg vlekkeloos zijn geregeld. Het doel is simpel: de kwaliteit van zorg verbeteren en de toegang ertoe garanderen. Met jou als bruggenbouwer is de zorg op Bonaire niet alleen effectiever, maar ook warmer en persoonlijker. Je bent de schakel die het verschil maakt in het leven van patiënten en hun families.

Dit neem je mee

Relevante Opleiding: Je beschikt over een MBO-4 diploma in de verpleegkunde en hebt het denkniveau van MBO-plus;

Kennis van de Zorginstellingen: Je hebt een goede kennis van de zorginstellingen en begrijpt de sociale kaart van Bonaire. Dit helpt je om effectief te kunnen navigeren binnen de zorgomgeving van het eiland;

Uitstekende communicatieve vaardigheden: Je bezit sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Hierdoor kun je effectief communiceren met patiënten, collega’s en externe partijen;

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel: Je bent in staat om zelfstandig te werken en draagt een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de zorg die je coördineert;

Taalvaardigheid: Je beheerst de talen Nederlands en Papiaments. Kennis van Spaans en Engels is een pré en kan van pas komen bij de communicatie met diverse patiëntengroepen;

Administratieve vaardigheden: Je hebt sterke administratieve vaardigheden en kunt systematisch en gestructureerd werken om de benodigde documentatie bij te houden en te organiseren;

Protocolvolging: Je bent bekend met de protocollen die gelden in de zorg en werkt volgens deze richtlijnen om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te waarborgen.

Dit bieden we je

De rol van Generiek casemanager Thuiszorg is ingedeeld in Functiegroep 45 met een salaris van minimaal $ 2.831,00,- en maximaal $ 3.829,00,- bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek.

Een pensioenregeling, vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan vóór 12 oktober 2023 via de onderstaande link:

https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/generiek-casemanager-thuiszorg-wijkverpleging