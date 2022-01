Vacature Groepsleidster(s) Bonaire

Kinderopvang Bon Kwido biedt kinderopvang van het hoogste niveau en staat voor liefdevolle zorg, veiligheid en optimale ontwikkeling van onze kinderen. Dit doen wij onder andere doormiddel van activiteiten die afgestemd zijn op de verschillende leeftijdsgroepen. Op deze manier wordt er dagelijks gewerkt aan de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind. Onze groepsleidsters zijn onze grote kracht. Zij doen hun werk met hart en ziel, enthousiasme en vakkennis.

Functie omschrijving

Als groepsleidster werk je in een team en draag je zorg voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van onze kinderen. Naast je taken als groepsleidster ben je het eerste aanspreekpunt voor ouders en de leidinggevende. Je zorgt dagelijks voor de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, inventariseert knutsel en spelmateriaal, draagt zorgt voor een fijne werksfeer en weet de op een enthousiaste wijze in praktijk te brengen.

Profiel kandidaat

Wij zoeken een groepsleidster met een klantvriendelijke houding, goede communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast beschik je over goede pedagogische kennis en een ondernemende, enthousiaste en flexibele instelling (geen 8 tot 5 mentaliteit). Verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en stressbestendigheid zijn begrippen die je niet vreemd zijn. Je bent vrolijk en positief, creatief en dynamisch en hebt een groot improvisatievermogen. Je hebt inzicht in het werk en kan oplossingsgericht denken. Om in aanmerking te komen voor deze functie voldoe je aan onderstaande eisen:

Je bent in het bezit van minimaal een SPW-2 diploma.

Indien je reeds relevante werkervaring in de kinderopvang hebt is dat een pré.

Je bent minimaal 5 dagen per week beschikbaar.

Geen 8 tot 5 mentaliteit. Kinderopvang Bon Kwido heeft een 8 uur werkdag; er wordt met werkroosters (shifts) gewerkt.

Geldig VOG voor kinderopvang die niet meer dan twee maanden oud zijn.

Wat bieden wij jou?

Het werken in een leuk en gezellig team.

Ruimte voor inbreng van eigen activiteiten, ideeën of verbetervoorstellen.

Doormiddel van trainingen en cursussen heb je de mogelijkheid jezelf steeds verder te ontwikkelen.

Solliciteren

Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, nodigen wij je uit te reageren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Olivia Hart via olivia.hart.bonkwido.com of op telefoonnummer 7178911.

