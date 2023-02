Vacature GZ-psycholoog/ Orthopedagoog Generalist Bonaire

Expertisecenter Onderwijs Zorg (EOZ) is op zoek naar een: GZ-psycholoog/ Orthopedagoog Generalist.

EOZ is per direct op zoek naar een nieuwe graag aan de slag wil in de onderwijszorg op Bonaire. Ben je een enthousiaste GZ-psycholoog/ Orthopedagoog Generalist die op zoek is naar een uitdagende functie waar je in een kleinschalig team grote doelen gaat behalen? Kom dan bij het EOZ werken!

Wij zijn bij het EOZ opzoek naar GZ-psycholoog/ Orthopedagoog Generalist die:

Affiniteit met onderwijs & zorg heeft

Relevante ervaring met behandelen van de meest voorkomende psychische problematiek

Relevante ervaring met diagnostiek

Flexibel inzetbaar is

BIG geregistreerd is

Betrokken en benaderbaar is

Beschikbaar voor minimaal 0.8 FTE

Wat ga je doen:

Als GZ-psycholoog/ Orthopedagoog Generalist bij het EOZ ben je een onderdeel van een diagnostisch en behandelteam. Vanuit deze rol ben je medeverantwoordelijk voor de kwaliteitszorg en de continuïteit hiervan. Je speelt tevens een essentiële rol in het begeleiden van het onderwijsteam. Deze begeleiding is handelingsgericht en praktisch, waardoor het team meteen hiermee verder aan de slag kan. Je gaat uit van de mogelijkheden, kansen en talenten met daarbij als uitgangspunt deze leerling, bij deze leraar, met deze ouders, in deze klas, op deze school. Daarnaast krijg je afwisseling tussen enkelvoudige en meer complexe hulp- en diagnostiekvragen. En pleeg je een aantal interventies ter ondersteuning van het schoolproces.

Je nieuwe functie:

Kun jij niet wachten om je kwaliteiten en expertise als GZ-psycholoog/ Orthopedagoog Generalist in te zetten om het best uit jezelf en anderen te halen. Dan zit je bij het Expertisecenter Onderwijs Zorg (EOZ) op de juiste plek. Het EOZ-team bestaat uit professionals met diverse expertise, specialisatie en achtergronden binnen het onderwijs en zorg. Het EOZ stelt je in de gelegenheid om de beste versie van je zelf te vinden en je kwaliteiten en talenten verder te ontwikkelen. Deze professionals bieden ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en studenten die door leer-, sociaal-, emotionele en/ of gedragsproblemen vast dreigen te lopen op school. In samenwerking met de IB’er of ZC’er van de school, wordt aan elke leerling of student de nodige zorg gegeven. Bij ons staat de kwaliteit van de zorg die wij aan de kinderen/ scholen leveren hoog in het vaandel.

Taakomschrijving:

Je bent tevens medeverantwoordelijk voor de te houden groeps- en leerlingbespreking en vervult een belangrijke rol in het opstellen en uitvoeren van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)in samenspraak met de casemanager.

Wat bieden we:

Een inschaling op basis van ervaring en kennis in schaal 12 met een brutoloon van maximaal $ 5268.

Een uitdagende en afwisselde baan met veel enthousiaste collega’s

Een functie waarbij je zowel zelfstandig als in teamverband kunt werken.

Enthousiaste en kundige collega’s.

Vakantiedagen die gelijk zijn aan de schoolvakanties.

De kans om binnen het onderwijssysteem op Bonaire het verschil te maken.

Bij geschiktheid mogelijkheden tot het volgen van de opleiding en curussen

Interesse?

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar [email protected] voor 10 mei 2023. Er zal een brievenselectie plaatsvinden en hierna zullen de eerste gesprekken in de week van 15 mei gehouden worden. Indien nodig zal het eerste gesprek via Teams gehouden worden.

Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen:

telefonisch via +599- 717 4144 of stel uw vragen per mail via: [email protected]