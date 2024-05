Nieuws Curaçao Vacature Hofmeester Melanie Zandwijk 22 mei 2024

Ben je op zoek naar een leuke en afwisselende functie en ben jij een echte aanpakker? Lees dan snel verder!



Hofmeester (m/v) | MBO | 32 – 40 uur per week | Sluitingsdatum: 16 juni 2024



Organisatie

Het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao ondersteunt de Gouverneur van Curaçao in zijn rol als hoofd van de regering van Curaçao en als vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk der Nederlanden. Het kabinet helpt de gouverneur met beleidsadvies, wetgeving en uitvoering. Daarnaast bereidt het ontvangsten en bezoeken voor en fungeert als schakel tussen de gouverneur en autoriteiten, bestuurders en maatschappelijke organisaties. Het kabinet voert ook consulaire taken uit.

Jouw functietaken

Verzorging gouverneur en gasten:

Verzorgt en bedient de gouverneur en zijn gasten bij dagelijkse opwachtingen en ceremonies in het paleis;

Assisteert bij grote evenementen en recepties, inclusief de organisatie van lunches en diners;

Bereidt en serveert hapjes en dranken bij bijeenkomsten.



Schoonmaakwerkzaamheden:

Zorgt voor de schoonmaak en gereedheid van alle ontvangstruimten;

Coördineert schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden met schoonmakers en tuinwerklieden;

Houdt de keuken en materialen schoon en opgeruimd, controleert dagelijks de keukenapparatuur;

Ruimt op na activiteiten en poetst zilver- en koperwerk.



Onderhoud en voorraad:

Rapporteert bijzonderheden en gebreken aan het hoofd bedrijfsvoering;

Verricht klein onderhoud en beheert de drankvoorraad;

Begeleidt onderhoudsmonteurs bij specifieke werkzaamheden.



Jouw krachten

Kennis en ervaring in de horeca, bij voorkeur ook met facilitaire werkzaamheden;

Vaardigheid in maaltijdbereiding en het bedienen van personen;

Praktische kennis van keukenapparatuur, schoonmaakmiddelen, en hygiënevoorschriften;

Kennis van relevante protocollen, brandinstructies, en EHBO.



Functie-eisen

MBO-opleiding in facilitaire dienstverlening of horeca, of gelijkwaardige kennis en ervaring;

Ervaring met koken en serveren;

Ervaring met het gebruiken en schoonhouden van keukenapparatuur en -inrichting;

Passie voor het onderhouden van het interieur van het paleis;

Ervaring met digitale werkomgevingen, met name Outlook, Excel en Word;

Beheersing van het Nederlands en Papiaments.



Competenties

Organisatorische vaardigheden; neemt initiatief;

Ervaring met werken in teamverband;

Klantvriendelijk, tactvol en servicegericht;

Beleefdheid en gevoel voor hiërarchie;

Flexibel, enthousiast en oplossingsgericht;

Accuraat en nauwgezet;

Open voor adviezen en kritiek;

Integere omgang met persoonlijke en gevoelige informatie;

Goede sociale en communicatieve vaardigheden;

Zorgzaam voor mensen en materialen.



Wat wij bieden

Een tijdelijke aanstelling van een jaar met een proeftijd van 2 maanden;

Arbeidsvoorwaarden conform de Arbeidsvoorwaarden Lokaal Personeel (ALP);

Marktconform salaris in functieschaal 4 (minimaal NAf. 3.157, maximaal NAf. 4.370 per maand bij 40 uur per week), op basis van kennis en ervaring;

Vakantiegeld en 13e maand;

Pensioenvoorziening bij Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC).



Aanstellingseisen

Referentie- en veiligheidsonderzoek maken onderdeel uit van de selectieprocedure;

Treedt zo nodig op als bedrijfshulpverlener;

In bezit van een rijbewijs;

Dienstkleding verplicht.



Herken jij je in dit profiel?

Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 16 juni 2024 via vacature@kgcur.org. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lobke Koolen, hoofd bedrijfsvoering van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao, via het genoemde e-mailadres of telefonisch op +5999 461 5294.

