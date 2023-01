Vacature Hoofd Financiën Bonaire

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

Stichting Scholengemeenschap Bonaire is per direct op zoek naar een Hoofd Financiën (1 fte).

De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de Scholengemeenschap Bonaire op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen aan onze meerjarenstrategie, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

Wat ga je doen?

Als Hoofd Financiën heb je inzicht in de geldstromen, de administratieve organisatie, procedures en regelgeving. Je bewaakt de liquiditeit, doet adviezen en stuurt tijdig bij. Je kent de behoefte van de gebruikers en kent de operationele schoolprocessen om zo de financiële organisatie optimaal in te richten. Het zorgdragen voor rapportages volgens behoeften van de gebruikers en stakeholders speelt een belangrijke rol. Je bent bekend met de P&C cyclus en verzorgt een optimale beschikbaarheid van de dienst. Je bewaakt proactief de besteding van de gelden van de stichting scholengemeenschap Bonaire.

Op inspirerende en motiverende wijze geef je leiding aan de afdeling Financiën bestaande uit 4 medewerkers en de afdeling Inkoop bestaande uit 2 medewerkers. Je onderhoudt een goede werksfeer en stuurt op kwaliteit. Belangrijke eigenschappen en vaardigheden voor de functie zijn betrokkenheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, effectiviteit en klantgerichtheid. De afdeling is in ontwikkeling, je leidt dit proces. Momenteel ligt de nadruk op het inrichten van processen en procedures in AFAS, het aansluiten op de behoeften van de units, opstellen van (strategische) rapportages, uitvoeren van financiële analyses, het geven van adviezen. Belangrijk is het nemen van initiatief in het vereenvoudigen en automatiseren van de operatie. Het borgen van de governance en het rapporteren over risico’s en voortgang. Hiernaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van (meerjaren)begrotingen en het opstellen van de jaarrekening.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een opleiding financiën, bedrijfskunde of gelijksoortig voltooid op minimaal HBO niveau.

Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een leidinggevende positie

Verder beschik je over:

kennis van relevante wet- en regelgeving op financieel en fiscaal vlak;

kennis van governance en financiële rapportage;

vaardigheid in het opzetten en beoordelen van investeringen en budgetten;

vaardigheid in het werken met boekhoudpakketten en het doen van analyses;

ervaring met salarissystemen (bij voorkeur AFAS), inkoop en factuurverwerking systemen;

ervaring in het opstellen van jaarrekeningen;

ervaring met het inrichten van financiële afdelingen en procesverbeteringen.

Wat bieden wij?

Als Hoofd financiën heb je een zelfstandige positie en werk je veel samen met de directies van de verschillende scholen, de andere hoofden van dienst en het Bestuur. Je wordt gewaardeerd om jouw proactieve houding en initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 12 met een max. van 5268 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering en een pensioenregeling. We starten met een tijdelijk contract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 15 januari 2023 via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 12.198,– in 2022) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Heb je vragen, neem dan contact op met Klaske Apperloo , Voorzitter College het Bestuur : Tel +599-7157771 of: [email protected]

