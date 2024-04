Vacatures Curacao Vacature Hoofdanalist Bonaire Melanie Zandwijk 12 april 2024

Bonlab zoekt ervaren Hoofdanalist met transitietalent!

Ben jij een Hoofdanalist met ervaring op het gebied van Klinische Chemie en Microbiologie? Heb jij ook ervaring met de pre-analytische werkzaamheden? Staat klantvriendelijkheid en nauwkeurigheid bij je voorop? Vind je het leuk om veranderingen te begeleiden? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie zoeken wij?

Een ervaren Hoofdanalist met HLO opleiding met bij voorkeur ervaring binnen de klinische chemie en in ieder geval affiniteit met microbiologie. Waar ben je voor verantwoordelijk?

Je geeft vorm aan de transitieopgave van Bonlab die ligt op het gebied van de Klinische Chemie, Pre-Analyse , Publieke Gezondheidstaken en Microbiologie.

Je hebt een positieve mensgerichte manier van leidinggeven en zorgt dat het team van analisten en pre analyse medewerkers werkt volgens de juiste procedures en de gestelde kwaliteitseisen, en werkt daarnaast aan de overdracht van taken richting het ziekenhuis. Je houdt zicht op de doelstellingen van de transitie van Bonlab en stuurt daar je team gedreven, overtuigend en met inlevingsvermogen in aan.

Je hebt oog voor in- en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor je afdeling, hebt doelstellingen en managementinformatie op orde en handelt op basis hiervan adequaat en in afstemming met de directeur.

Je werkt klantgericht, nauwkeurig en constructief samen met de inhoudelijk experts binnen het laboratorium én met de samenwerkingspartners van Bonlab.

Goede beheersing van Nederlands en Papiaments is een vereiste en Engels in woord en geschrift is een pré.

Wie is Bonlab en wat bieden wij?

Bonlab is een laboratorium in ontwikkeling met een divers team aan professionals.

Wij bieden een gedreven team in opbouw dat kwaliteit, professionaliteit en klantgerichtheid vooropstelt en nieuwe producten wil ontwikkelen.

Wij bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.

Het gaat om een 39,5-urige werkweek en goede secundaire voorwaarden met een salarisindicatie tussen $ 3182,- en $ 4424,- bruto per maand (afhankelijk van je ervaring).

Geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatiebrief. Wij ontvangen deze graag uiterlijk 25 april 2024 per email op bonlab@bonairelab.org. Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met Suzan Wermers via bonlab@bonairelab.org.