Vacature Hospitality Duty Manager Bonaire

Delfins Beach Resort Bonaire is een groeiend 4-sterren-plus resort bij het idyllische Punt Vierkant, waar de dolfijnen regelmatig vlak voor de kust langs komen zwemmen. Tevens vliegen er tijdens zonsopkomst en -ondergang regelmatig flamingo’s langs het park. Ons resort staat voor topkwaliteit in een relaxte, typisch Caribische ambiance. Het ligt pal aan zee en wordt omringd door weelderig groene tuinen met een grote variëteit aan palmbomen. Wij bieden diverse Leisure voorzieningen voor onze gasten, een conferentie centrum, verschillende F&B voorzieningen, 2 zwembaden en luxe sportvoorzieningen.

Voor ons team zijn wij per direct opzoek naar een:

HOSPITALITY DUTY MANAGER 32-40 UUR

Een Hospitality Duty Manager (HDM) is een stafmedewerker die bepaalde momenten ‘on duty’ is en de eindverantwoordelijkheid draagt voor het reilen en zeilen binnen Delfins, onder leiding van de Rooms Division Manager (RDM). De uitvoering van het hospitality management, en het aanspreekpunt zijn voor en de coördinator zijn van de operationele afdelingen zijn de voornaamste taken. Kortom, je bent de spin in het web voor de dagelijkse uitvoering van het hospitality concept van Delfins.

Verantwoordelijkheden

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en is aanspreekpunt voor de gasten.

Je stelt je op als de gastheer/-vrouw van Delfins en geeft waar nodig extra aandacht aan ontvangst van gasten en bezoekers.

Je stemt dagelijks de samenwerking af tussen horeca, front office, housekeeping, maintenance, laundry, security en sales/marketing.

Je signaleert, acteert op en adviseert over mogelijkheden voor verbetering.

Je stelt dagrapporten op, doet verslagleggingen en aanbevelingen en geeft aandachtspunten door aan managers en collega hospitality duty managers.

Wat vragen wij?

Je hebt een mbo-/hbo-opleiding, bij voorkeur in hotelmanagement of facilitaire dienstverlening.

Je hebt een scherp oog voor (hospitality) management en klantvriendelijkheid en voor de operationele aspecten ervan.

Je hebt het vermogen om het resort zowel intern als extern professioneel en enthousiast te vertegenwoordigen en te presenteren.

Je hebt een goede antenne voor de wensen en belevingen van anderen, en kunt gericht actie ondernemen.

Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en hebt een dienstverlenende instelling.

Je kunt goed plannen en organiseren.

Je kunt praktisch en snel problemen oplossen.

Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en Engels.

Je bent een echte teamplayer.

Wat bieden wij?

Als medewerker van Delfins Beach Resort ontvang je een marktconform salaris. Hiernaast vinden we in ons hotel persoonlijke ontwikkeling belangrijk en kun je binnen je functie ook andere taken oppakken.

Herken jij je in dit profiel? Je schriftelijke sollicitatie kan je richten aan [email protected]

