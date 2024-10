Nieuws Curaçao Vacature Hotelmanager Curaçao Melanie Zandwijk 02 oktober 2024

Ben jij een natuurlijke leider met ‘people management’ vaardigheden en een “hands on” mentaliteit? Ben je servicegericht en wil je de verwachtingen van iedere gast graag overtreffen? Verricht jij graag werk met een waardevolle betekenis voor anderen en de omgeving? Dan ben jij misschien wel de perfecte kandidaat voor de positie van Hotel Manager bij Dolphin Suites!

Als Hotel Manager bij Dolphin Suites ben je verantwoordelijk voor het leiden van ons hotelteam, het waarborgen van de visie van het hotel en het creëren van een positieve en gastvrije omgeving voor onze gasten. Met 60 kamers en suites, 2 magnesium zoutwaterbaden en een kinderbad, een spa, lounge ruimtes, yoga terras en Reefs café en shop, is er genoeg te doen en te ervaren in ons hotel.

Wie zijn wij

Het boutique hotel Dolphin Suites, ook wel bekend als “het hotel met een groot hart”, is het meest gezellige, zorgzame en duurzame hotel op Curaçao. Bij Dolphin Suites streven we naar een warme en betrokken sfeer, waarbij we uitzonderlijke service bieden aan al onze gasten,. Ons team functioneert als een hechte familie die met liefde en passie het beste van zichzelf geeft voor onze bijzondere gasten en ons prachtige hotel. Onze visie is om onze gasten te laten ontspannen en hun welzijn te verbeteren in een gastvrije en inclusieve omgeving.

Dit ga je doen als Hotel Manager

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het hotel.

Je begeleidt en coördineert het personeel en bewaakt de goede werksfeer.

Je ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening en voert kwaliteit controles op alle afdelingen.

Je zorgt dat het hotel te allen tijde in een goede staat van onderhoud verkeert.

Je waarborgt een hoge gasttevredenheid.

Je bewaakt het operationele budget.

Je verzorgt de inkoop van producten die dagelijks in het hotel gebruikt worden.

Je bent verantwoordelijk voor het voorraadbeheer en voert hier kosten controle.

Je bent verantwoordelijk voor de administratieve afwikkelingen van de front office en back office.

Je ziet toe op een optimale sales (“on target”) op de afdeling reserveringen en controleert de boekingen en financiële afhandeling.

Je zorgt voor werving en selectie van personeel en bent verantwoordelijk voor de HR activiteiten.

Je beheert de relatie met toeleveranciers en gecontracteerde (onderhoud) partijen.

Je bent aanspreekpunt voor de exploitant van het restaurant en winkel en ziet toe op een optimale samenwerking.

Je zorgt voor de coördinatie en controle op restpunten die door aannemers in de nieuwbouw afgerond dienen te worden. Hierbij waarborg je een optimale staat van onderhoud van zowel de nieuwbouw als de onlangs gerenoveerde oudere vleugel en buiten ruimtes.

Wie zoeken wij

Je hebt een Hbo-opleiding in hotelmanagement of een gerelateerd vakgebied.

Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol.

Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels; beheersing van Duits en/of Papiamentu is een pré.

Je hebt gewoond of woont op Curaçao.

Je voelt je 24/7 verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het hotel.

Je bent een goede en representatieve gastheer/-vrouw.

Je bent inventief, oplossingsgericht en hebt een goede dosis commercieel inzicht.

Je bent een “teamplayer” die resultaatgericht te werk gaat en het hoofd koel houdt bij uitdagingen.

Je bent een kei in het optimaliseren van de operationele resultaten van een hotel.

Je beschikt over uitstekende organisatorische vaardigheden en houdt structuur in complexe taken en projecten.

Je hebt ervaring met hotelreserveringssystemen en gedegen kennis van Microsoft software.

Affiniteit met de zorgsector/ doelgroep strekt tot aanbeveling.

Wat bieden wij jou

Een uitdagende functie met een marktconform salaris en aantrekkelijke bonusregeling.

Na twee jaar dienstverband deelname aan de pensioenregeling.

Vakinhoudelijke- en persoonlijke ontwikkeling.

Zakelijke telefoon (abonnement).

Ziektekostenverzekering.

Een prettige werksfeer met betrokken en enthousiaste collega’s.

Een unieke ervaring in 1 van de meest bijzondere hotels wereldwijd met specifieke kennis in de nichemarkt waar zorg en toegankelijkheid gecombineerd wordt met gastvrijheid.

Wij zijn geïnteresseerd in supergemotiveerde kandidaten die streven naar een topproduct. Als jij bereid bent een forse steen bij te dragen aan de ontwikkeling van Dolphin Suites op Curaçao, stuur dan jouw motivatiebrief en curriculum vitae naar alette@dolphinsuites-curacao.com voor 15 oktober ’24.

