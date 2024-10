Nieuws Curaçao Vacature Housekeeping Supervisor Curaçao Melanie Zandwijk 02 oktober 2024

Heb jij plezier in het aansturen van teams? Hou je ervan om in de schoonmaak te werken en te zorgen dat alles er “spik en span” uitziet? Heb je een “hands on” mentaliteit? Ben je servicegericht en wil je de verwachtingen van iedere gast graag overtreffen? Dan ben jij misschien wel de perfecte kandidaat voor de positie van Housekeeping Supervisor bij Dolphin Suites!

Als Housekeeping Supervisor bij Dolphin Suites draag jij zorg voor een optimale staat van schoonmaak en onderhoud van de kamers en de openbare ruimtes van het hotel. Met 60 kamers en suites, 2 magnesium zoutwaterbaden en een kinderbad, een spa, lounge ruimtes, yoga terras en Reefs café en shop, is er genoeg te doen en te ervaren in ons hotel.

Wie zijn wij

Het boutique hotel Dolphin Suites ook wel bekend als “het hotel met een groot hart” is het meest gezellige, zorgzame en duurzame hotel op Curaçao. Bij Dolphin Suites streven we naar een warme en betrokken sfeer, waarbij we uitzonderlijke service bieden aan al onze gasten. Ons team functioneert als een hechte familie die met liefde en passie het beste van zichzelf geeft voor onze bijzondere gasten en ons prachtige hotel. Onze visie is om onze gasten te laten ontspannen en hun welzijn te verbeteren in een gastvrije en inclusieve omgeving.

Dit ga je doen als Housekeeping Supervisor

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse schoonmaak planning.

Je stuurt het team aan van schoonmaakmedewerkers en housemans.

Je ondersteunt het team door zelf actief mee te werken aan de schoonmaakactiviteiten.

Je bent verantwoordelijk voor het voorraadbeheer van schoonmaak producten, klein inventaris en “guest amenities”.

Je controleert de onderhoud status van de kamers en publieke ruimtes en rapporteert.

Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitscontroles op alle schoonmaakwerkzaamheden.

Je bent verantwoordelijk voor het op orde houden van de schoonmaak pantry’s.

Je zorgt dat hotelkamers volgens kwaliteitsprotocol worden opgeleverd.

Wie zoeken wij

Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol, in een hotel is een pré.

Je bent een “teamplayer“ en spreekt Nederlands, Engels en Papiamentu.

Je hebt gewoond of woont op Curaçao.

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en werkt doelgericht.

Je hebt oog voor detail en zet graag de puntjes op de i.

Je bent oplossingsgericht en gaat een uitdaging niet uit de weg.

Affiniteit met de zorgsector/ doelgroep strekt tot aanbeveling.

Wat bieden wij jou

Een uitdagende functie met een marktconform salaris.

Na twee jaar dienstverband deelname aan de pensioenregeling.

Vakinhoudelijke- en persoonlijke ontwikkeling.

Ziektekostenverzekering.

1 gratis overnachting per jaar in ons hotel.

1 keer per jaar zwemmen met dolfijnen bij het CDTC.

Personeelskorting in restaurant Reefs, Las Olas Y Copas en het Sea Aquarium Terrace.

Een prettige werksfeer met betrokken en enthousiaste collega’s en diverse personeelsuitjes.

Een unieke ervaring in 1 van de meest bijzondere hotels wereldwijd met specifieke kennis in de nichemarkt waar zorg en toegankelijkheid gecombineerd wordt met gastvrijheid.

Wij zijn geïnteresseerd in supergemotiveerde kandidaten die streven naar een topproduct. Als jij bereid bent een forse steen bij te dragen aan de ontwikkeling van Dolphin Suites op Curaçao, stuur dan jouw motivatiebrief en curriculum vitae naar alette@dolphinsuites-curacao.com voor 15 oktober ’24.

0