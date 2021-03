Vacature HR Adviseur A Bonaire

Fundashon Mariadal (FM) is een dynamische zorginstelling op Bonaire. FM levert in een Nederlands Caribische setting zorg- en dienstverlening op Europees-Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische-, ambulante- en thuissituatie. Bij Fundashon Mariadal werken ruim 600 medewerkers.

FM is volop in ontwikkeling. Dit geldt ook voor de afdeling HR. Vooral op het gebied van personeelsbeheer zijn we bezig met de her implementatie van het HR Systeem (Afas), recruitment en het optimaliseren van de processen rond in-, door-, en uitstroom.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

HR Adviseur A

Dit ga je doen

Als HR-adviseur A ga je samen met je twee collega’s uitvoerende werkzaamheden verrichten op het terrein van personeelsbeheer en -begeleiding.

Je begeleidt sollicitaties procedures en zorgt dat leidinggevenden en sollicitanten op tijd geïnformeerd worden.

Je bent verantwoordelijk dat alles administratief goed verloopt als een medewerker in dienst treedt of met ontslag gaat.

Je bent een vraagbaak voor leidinggevenden, teamcoördinatoren en medewerkers.

Dit bieden we je

Een interessante, afwisselende en uitdagende baan binnen een vernieuwende zorgorga­nisatie.

De functie van HR-adviseur A is ingedeeld in functiegroep 45 met een salaris van minimaal $ 2.693,- en maximaal $ 3.643,- bruto per maand op basis van 40 uur per week.

De arbeidsovereenkomst is voor de duur van een jaar, met de intentie om te verlengen.

Dit neem je mee

Je hebt een afgeronde opleiding op hbo-niveau of een mbo-opleiding aangevuld met ruime ervaring op een HR-afdeling.

Je hebt een op samenwerking gerichte instelling en kunt goed met cultuurverschillen omgaan.

En ook belangrijk

Je werkt nauwkeurig en kunt goed tegen stress.

Als je je in het Papiaments kunt uitdrukken of bereid bent om het te leren is dat een pré.

Meer informatie

Voor informatie over deze functie kun je terecht bij Marlies Nicolai via [email protected].

Solliciteren

Stuur je sollicitatie voor 26 maart 2021 naar [email protected] ter attentie van Marlies Nicolai (Unitleider HR).