Vacatures Curacao Vacature HR Adviseur Bonaire Melanie Zandwijk 29 maart 2024

Wil jij als ervaren HR-professional met een passie voor de geestelijke gezondheidszorg en wil je bijdragen aan de ontwikkeling van MHC? Dan zijn we op zoek naar jou! Want voor onze organisatie zijn we op zoek naar een initiatiefrijke en enthousiaste collega in de functie van:

HR-adviseur

(standplaats Bonaire voor 32 – 40 uur per week)

Wat ga je doen?

Als generalist op het gebied van HR ondersteun en adviseer je het (integrale) management (gevraagd én ongevraagd) bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van beleid. Dit doe je o.a. door:

leidinggevenden te adviseren en te ondersteunen bij diverse vraagstukken en ondersteuning te bieden bij verzuimbegeleiding.

te adviseren over HR-instrumenten, maar ook door, voor zowel leidinggevenden als medewerkers vraagbaak te zijn omtrent interne regelingen, CAO en wet- en regeling.

cijfers te generen en te analyseren, bijvoorbeeld op het gebied van in- en uitstroom en verzuim. Tevens adviseer je hieromtrent.

het (mede) ontwikkelen van beleid op tactisch niveau. Ook stel je bijbehorende procedures en protocollen op, draag je zorg voor de implementatie daarvan.

portefeuillehouder en deskundig te zijn op het gebied van meerdere HR-thema’s zoals onboarding, werving en selectie, leren en ontwikkelen, arbeidsvoorwaarden, functiehuis en vitaliteit.

toe te zien op naleving van beleid en het signaleren en analyseren van ontwikkelingen, trends, kansen en behoeften die van invloed zijn op de organisatie of gerelateerd zijn aan wet- en regelgeving. Deze vertaal je vervolgens naar beleidsvoorstellen en projecten.

deel te nemen aan project- of werkgroepen, zowel in- als extern.

Je zal nauw samenwerken met je collega-adviseur en medewerker HR-administratie en bent tevens bereid bovenstaande werkzaamheden uit te voeren bij een ketenpartner waar we nauw mee samenwerken.

Waar ga je aan de slag?

MHC heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een allround GGZ-instelling waar onze medewerkers werken met creativiteit, passie en doorzettingsvermogen. Als hr-adviseur ga je onderdeel uitmaken van een team waarin je nauw samenwerkt met je collega’s, maar ook zelfstandig aan je eigen portefeuilles werkt. Wil je meer weten over MHC? Kijk dan op onze website.

Wat bieden wij?

We bieden een contract voor de duur van een jaar waarna bij gebleken geschiktheid deze zal worden omgezet naar een vaste aanstelling. Inschaling vindt plaats in FWG 55 (min. $ 3.551,- en max. $ 5.193,-) en is afhankelijk van je achtergrond en werkervaring.

Verder bieden we een dynamische werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo draagt MHC ruim bij aan je pensioenopbouw en wordt er tegemoet gekomen in de eventuele verhuis- / emigratiekosten.

Wat vragen wij van jou?

Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van HRM, HBO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar ervaring, bij voorkeur in de (Caribische) zorgsector. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving.

Je bent een verbindende factor en in staat de belangen van zowel werkgever als werknemer in ogenschouw te nemen.

Je bent communicatief sterk met de nodige sensitiviteit en een goed analytisch vermogen.

Je bent proactief en vindt het leuk om je bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van MHC en het verder op de kaart zetten van HR binnen de organisatie.

Je bent flexibel en kunt goed organiseren wat van belang is in verband met het werken voor meerdere organisaties.

Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je beheerst tevens Papiamentu of je hebt een talenknobbel zodat je de taal snel eigen kunt maken d.m.v. een verplichte talencursus.

Interesse?

Stuur dan je sollicitatie en CV vóór vrijdag 19 april 2024 naar secretariaat@mentalhealthcaribbean.com. Vermeld daarbij duidelijk met welke HR-thema’s je de meeste affiniteit en ervaring hebt. Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met Carlijn de Ruiter, hr-adviseur, +31651136329 of carlijn.de.ruiter@mentalhealthcaribbean.com.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 17.

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch gebied de voorkeur.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.