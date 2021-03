Vacature HR Adviseur C Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. FM levert in een Nederlands Caribische setting zorg- en dienstverlening op Europees-Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische-, ambulante- en thuissituatie. Bij Fundashon Mariadal werken ruim 600 medewerkers.

FM is volop in ontwikkeling. Dit geldt ook voor de afdeling HR. De afdeling is bezig met het verder professionaliseren van het HR-beleid. Dit betekent onder meer het invoeren van een HR-cyclus, recruitment en het klantgericht ondersteunen van leidinggevenden en teamcoördinatoren.

In verband met een promotie van de huidige functionaris is Fundashon Mariadal op zoek naar een:

HR Adviseur C

Dit ga je doen

Als HR-adviseur werk je voor een bepaald deel van de organisatie. Je bent voor leidinggevenden, teamcoördinatoren en de teams het eerste aanspreekpunt voor alle HR-aangelegenheden. Hieronder verstaan wij onder meer personeelsontwikkeling, coaching van teamcoördinatoren en samenwerking binnen teams. Je hebt genoeg inhoudelijke bagage om als sparringpartner voor het MT op te treden voor de ontwikkeling van het HR-beleid van Fundashon Mariadal. Je participeert in projecten en bent in staat een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de nieuwe rol voor HR, die meer tactisch en strategisch van aard is.

Dit bieden we je

Een interessante, afwisselende en uitdagende baan binnen een vernieuwende zorgorga­nisatie.

De functie van HR-adviseur is ingedeeld in functiegroep 55 met een salaris van minimaal $ 3.373,- en maximaal $ 4.798,- bruto per maand op basis van 40 uur per week.

De arbeidsovereenkomst is voor de duur van een jaar, met de intentie om te verlengen of over te gaan op een vast dienstverband.

Dit neem je mee

Je hebt minimaal een, afgeronde opleiding op hbo-niveau (bij voorkeur human resource management en organisatiepsychologie).

Je hebt werkervaring in het vak en een heldere visie op HR.

Je kent de zorgsector of hebt er affiniteit mee.

Je bent in staat om op verschillende niveaus te communiceren, bent tactvol en gericht op concrete resultaten.

En ook belangrijk

Je hebt een op samenwerking gerichte instelling en kunt goed met cultuurverschillen omgaan.

Gezien het krachtenveld waarin je opereert is het nodig dat je stevig in je schoenen staat en niet al te snel ‘in de stress’ schiet.

Als je je goed in het Papiaments kunt uitdrukken of bereid bent om het te leren is dat een pré.

Meer informatie

Voor informatie over deze functie kun je terecht bij Marlies Nicolai (Unitleider HR) via [email protected].

Solliciteren

Stuur je sollicitatie voor 26 maart 2021 naar [email protected] ter attentie van Marlies Nicolai (Unitleider HR).