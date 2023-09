Vacature HR Medewerker Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 500 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een: HR-medewerker.



De afdeling HR biedt ondersteuning aan management, leidinggevenden en medewerkers. Als HR-medewerker ondersteun je de HR-adviseurs met het verrichten van administratieve en beheersmatige werkzaamheden op het gebied van in-, door-, en uitstroom. Je speelt een essentiële rol in het bevorderen van een positieve werkcultuur en het behouden van een tevreden en gemotiveerd personeelsbestand.

Beheren van de personeelsadministratie, waaronder het bijhouden van personeelsdossiers, contracten, salariswijzigingen en andere relevante documentatie.

Ondersteunen van nieuwe medewerkers tijdens hun onboardingproces om ervoor te zorgen dat ze zich snel thuis voelen en effectief kunnen bijdragen.

Dit neem je mee

Een afgeronde mbo-opleiding op het gebied van HRM, personeelsmanagement of een gerelateerde studie.

Bewezen ervaring in een vergelijkbare rol binnen HR.

Vermogen om discreet om te gaan met vertrouwelijke informatie.

Bekendheid met HR-software, bij voorkeur AFAS.

Georganiseerd, proactief en in staat om zelfstandig te werken.

Dit bieden we je

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw.

De functie van HR-medewerker is ingedeeld in Functiegroep 40 met een salaris van minimaal $2495 en maximaal $3375 bruto per maand op basis van 40-urige werkweek.

Woon je niet op Bonaire, dan kennen wij een vergoeding toe voor de tickets en verhuizing. Voor de eerste twee maanden krijg je een door Fundashon Mariadal aangewezen accommodatie.

Solliciteren

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s voor 15 september 2023 te uploaden via onze website https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/