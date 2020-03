Vacature Huishoudelijk medewerker Bonaire

7 Gedeeld

Mental Health Caribbean (MHC) verzorgt de geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland. Op Bonaire heeft MHC een behandelcentrum geopend voor de zorg aan kinderen en jeugdigen (genaamd Hi5), een unicum voor het Caribisch gebied. Het aanbod van Hi5 richt zich op kinderen en jeugdigen met een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid en hun gezin/familie.

Om het team te versterken zijn we voor Hi5 op zoek naar meerdere enthousiaste en bevlogen collega’s in de functie van:

Huishoudelijk medewerker

(standplaats Bonaire voor 30 uur per week)

Wat ga je doen?

Je maakt schoon in verschillende ruimtes, zoals bijvoorbeeld de behandel-, woon- en verblijfsruimten, kantoren en spreekkamers.

Je helpt jongeren door te assisteren bij schoonmaakwerkzaamheden van hun eigen leefomgeving in het behandelcentrum HI5. Je houdt hierbij rekening met de zelfredzaamheid van de jongeren.

Je beheert schoonmaakmiddelen en andere goederen en houdt er toezicht op dat de goederen onder goede omstandigheden zijn opgeslagen.

Je beheert de schoonmaak-, keuken- en andere apparatuur.

Je sorteert het wasgoed en zorgt voor verspreiding nadat het retour gekomen is van de (externe) wasserij.

Je rapporteert bijzonderheden die je opmerkt bij de jongeren in het behandelcentrum.

Je kunt gevraagd worden te ondersteunen bij de voorbereiding van evenementen en bij het gereedmaken van vergaderruimten.

Wat vragen wij van jou?

Je beschikt over praktijkgerichte vakkennis met betrekking tot schoonmaakwerkzaamheden.

Je hebt kennis van hygiënebepalingen en het gebruik van schoonmaakmaterialen en voedingsmiddelen. Ook heb je kennis van de bediening van schoonmaak- en keukenapparatuur.

Je staat open om kennis op te doen met betrekking tot specifieke onderdelen van de zorg voor de opgenomen kinderen en jeugdigen.

Je hebt affiniteit met de doelgroep. Tevens vraagt dat sociale vaardigheden. Je bent tactvol en hulpvaardig. Ook ben je in staat goed te luisteren.

Je spreekt vloeiend Papiamentu en Nederlands.

Je kunt goed zelfstandig werken, maar bent ook een teamplayer.

Je hebt een flexibele werkhouding; bent bereid tot het werken in onregelmatige tijden en in de weekenden.

Wat bieden wij?

De inschaling van de Huishoudelijk medewerker is op basis van ervaring en kennis vindt plaats in FWG 10: minimaal $ 1.140,- en maximaal $ 1.476,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur).

Interesse?

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je sollicitatie en CV vóór vrijdag 17 april 2020 naar [email protected].

Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met Herman Atsma, teamleider, door een e-mail te sturen naar [email protected].

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch Gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch Gebied de voorkeur.

