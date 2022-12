Vacature Inkoper / Voorraadbeheerder Bonaire

Delfins Beach Resort Bonaire is een groeiend 4-sterren-plus resort bij het idyllische Punt Vierkant, waar de dolfijnen regelmatig vlak voor de kust langs komen zwemmen, tevens vliegen er tijdens zonsopkomst en -ondergang regelmatig flamingo’s langs het park. Ons resort staat voor topkwaliteit in een relaxte, typisch Caribische ambiance. Het ligt pal aan zee en wordt omringd door weelderig groene tuinen met een grote variëteit aan palmbomen. Wij bieden diverse Leisure voorzieningen voor onze gasten, een conferentie centrum, verschillende F&B voorzieningen, 2 zwembaden en luxe sportvoorzieningen.

Wij zijn per direct opzoek naar een:

INKOPER / VOORRAADBEHEERDER

40 uur per week

Als Inkoper/voorraadbeheerder heb je een coördinerende rol binnen de organisatie met betrekking tot het vaststellen van de behoefte aan en het inkopen van goederen en diensten. Je weet de meest efficiënte wijze van inkoop te bereiken in termen van de beste prijs-kwaliteit verhouding en keuze van leveranciers. Daarnaast optimaliseer je de voorraden van materialen en middelen voor de organisatie, en draagt zorg voor een adequaat voorraadbeheer.

Wat ga je doen?

Je bent sparringpartner op het gebied van het vaststellen van inkoopbehoefte van afzonderlijke interne belanghebbenden, en specificeert de vraag.

Je plant de inkoopactiviteiten om een tijdige levering te realiseren.

Je vraagt offertes aan voor de levering van goederen en diensten, en onderhandelt over inkoopprijzen en kortingen.

Je plaatst bestellingen, accordeert facturen en evalueert het inkoopproces.

Je houdt de administratie van lopende inkooptrajecten bij.

Je bepaalt in overleg met de betreffende managers de minimaal benodigde voorraden en adviseert hen daarbij.

Je optimaliseert de voorraden van materialen en middelen van uiteenlopende aard van de organisatie.

Je hebt zicht op de geldende levertijden en zorgt voor tijdige bestelling om de voorraden op peil te houden.

Je draagt zorg voor de opslag van materialen en middelen.

Wat vragen wij:

Je hebt enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie.

Je hebt bij voorkeur een opleiding op het gebied van medewerker inkoop, logistiek of economie.

Je hebt een MBO+/HBO werk- en denkniveau.

Je hebt kennis van Excel en Word.

Je beschikt over uitstekende onderhandelingsvaardigheden.

Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.

Wat bieden wij?

Als medewerker van Delfins Beach Resort ontvang je een marktconform salaris. Hiernaast vinden we in ons hotel persoonlijke ontwikkeling belangrijk en kun je binnen je functie ook andere taken oppakken.

Solliciteren

Schriftelijke sollicitaties voorzien van je cv en een motivatie kan je richten aan [email protected]

