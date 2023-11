Vacature Inkoper

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

Om de afdeling Inkoop naar een hoger niveau te tillen zijn wij per direct op zoek naar een ervaren Inkoper. Als Inkoper bij Fundashon Mariadal ben je verantwoordelijk voor het efficiƫnt inkopen van materialen, goederen en diensten die nodig zijn voor onze operationele activiteiten. Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen zoals het magazijn, financiƫn en met de verschillende zorg afdelingen binnen de instelling.

Je helpt mee de afdeling verder te professionaliseren op het gebied van gedegen leveranciersmanagement, voorraadbeheer, verrichten van marktonderzoek, verlenen van ondersteuning bij het opstellen van programma van eisen en tenders, opstellen van rapportages, monitoren en verbeteren van KPIā€™s en het adviseren van interne klanten op het gebied van inkoop.

Dit neem je mee

Minimaal een afgeronde HBO-opleiding in een relevante richting zoals Inkoop, Supply Chain Management, Facility management, bedrijfseconomie of vergelijkbaar;

Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;

Ervaring binnen de medische sector is een pre;

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift zijn vereist. Papiaments en/of Spaans zijn een pre;

In staat zijn het gehele inkoopproces te coƶrdineren en bij te dragen aan de optimalisatie ervan;

Servicegericht en klantgericht werken, begrip van organisatiesensitiviteit;

Ervaring met werken met ERP-systemen;

Onderhandelingsvaardigheden;

Proactieve en hands-on mentaliteit;

Kennis van logistieke en douaneprocedures is een pre.

Dit bieden we je

De functie van Inkoper is ingedeeld in Functiegroep 50 met een salaris van minimaal $3.149,- en maximaal $4.380,- bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek. Tevens bieden we je een pensioenregeling, vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan via deze link: https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/inkoper