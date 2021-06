Vacature Interim Manager Directie Samenleving en Zorg

De directie Samenleving en Zorg heeft als doelstellingen o.a. het bevorderen van het welzijn, sociale ontwikkeling en publieke gezondheid van de bevolking door middel van onder andere, advisering, informatie en voorlichting, (door-)verwijzing, bemiddeling, programma management en door te fungeren als actor in multidisciplinaire overlegstructuren. Daarnaast het bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van voorzieningen op sociaal, cultureel, onderwijs en educatie, gezondheidsbevordering en sociaalmaatschappelijke beleidsterreinen, en door uitvoering van het subsidiebeleid bij de aangesloten subsidierelaties.

Wat ga je doen?

Bij de directie Samenleving en Zorg houd je je bezig met het welzijn, sociale ontwikkeling en publieke gezondheid van de bevolking van Bonaire. Je geeft advies en informatie over lopende zaken. Bij je taken hoort ook bemiddelen, het begeleiden van programma’s en bijwonen van overleggen.



Als manager word van je verwacht dat je je inzet om te zorgen voor meer voorzieningen op sociaal, cultureel, onderwijs en educatief gebied. Je moet ook voor zorgen dat er meer aandacht komt voor een gezonde levensstijl en sociaal maatschappelijke zaken. Als manager houd je ook het subsidiebeleid in de gaten.

De directie Samenleving en Zorg is volop in beweging. De directie staat aan de vooravond van een revitalisering van de directie. We zijn op zoek naar 2 interim managers om de directeur Samenleving en Zorg bij te staan bij dit proces. De directie is op zoek naar interim managers die aan het MT een bijdrage gaan leveren in o.a. de vorming en uitvoering van de strategische doelen van de directie en samen met de directeur de revitalisatie van de directie.

Daarnaast zal de interim manager optreden als integraal manager, zal hij/zij de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting bewaken, de begeleiding, de stimulering en de beoordeling van de medewerkers en de randvoorwaarden waarbinnen zij functioneren.

Werkgebieden zijn o.a.:

Educatie

Welzijn

Maatschappelijke Ondersteuning

Subsidie beleid

Sport en Cultuur

Wat zijn de eisen

Je moet minimaal 20 uur beschikbaar zijn per week, voor een periode van in eerste instantie 6 maanden. Ervaring met verander processen, kennis van politiek sensitieve omgevingen zijn van belang. Een achtergrond in het sociaal, maatschappelijke is een pré. Ben je een eilandskind (ABC), dan geniet je de voorkeur. Voorkeur gaat uit naar iemand die Papiamentu en Nederlands beheerst. Wij vinden het belangrijk dat je betrouwbaar, klantgericht bent en openstaat voor samenwerking.

Ja! Ik wil deze baan

Stuur dan je offerte, motivatie en CV uiterlijk 21 juni 2021 via [email protected].

Bij vragen kun je contact opnemen met mw. Patricia Gerritzen-Veen [email protected]/ +599 770-2656.

Meer vacatures: