Vacature Junior RPA-developer Curaçao

PMT Groep B.V. in Gouda is voor een opdrachtgever op Curaçao op zoek naar Junior RPA-developer (met opleidingstraject). Bij een grote verzekeraar op Curaçao is binnen het Robotic Process Automation (RPA) team behoefte aan versterking. Voor deze opdrachtgever zijn we op zoek naar een Junior RPA-developer. Het team waarin je komt te werken is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en programmeren van robot gestuurde processen binnen de organisatie. Daarnaast zal je andere collega’s en afdelingen helpen bij al hun vragen over de geautomatiseerde processen. Als Junior RPA-developer ontzorg je het team in eerste instantie door de afhandeling van vragen en eenvoudige verstoringen in de robots. Later zal jouw rol als schakel tussen de business en het RPA-team steeds belangrijker worden. Door ervaring vanuit de praktijk te koppelen aan een intensief opleidingstraject kun je doorgroeien naar de rol van ervaren developer. Samen met het team geef je richting aan de ontwikkelingen op RPA-vlak. Zo help jij deze verzekeraar een steeds meer IT-gedreven organisatie te worden!

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar een enthousiaste, leergierige en sociaal vaardige collega die in staat is om zich nieuwe materie snel eigen te maken en structuur aan kan brengen binnen lopende processen. Een echte schakel tussen de business en IT!

HBO/WO opleiding

Vloeiend Engels in woord en geschrift

Vloeiend Papiamentu in woord en geschrift is een pré

Leervermogen

Positieve grondhouding, flexibiliteit & nieuwsgierigheid

Communicatieve vaardigheden

Zelfstandig

Analytisch

IT-affiniteit

Procesinzicht

Geduldig

Samenwerken

Proactief, positief kritisch en oplossingsgericht

Stressbestendig

Commitment om op Curaçao te wonen en voor langere termijn te vestigen

Wat bieden wij?

Je komt in eerste instantie voor een jaar in dienst bij PMT Groep. Namens PMT ga je aan de slag op het altijd zonnige Curaçao. De eerste twee weken volg je een fulltime opleidingsprogramma met een RPA-introductie en UiPath opleidingen (RPA starter, Business Analyst & Developer foundation). Hiermee leg je een solide basis op het gebied van RPA. Die basis ga je gelijk gebruiken door in de 4 aansluitende weken voor 50% aan de slag te gaan bij onze opdrachtgever. De resterende 50% gebruik je om RPA-opleidingen te vervolgen. Na 6 weken ga jij als Junior RPA-developer volledig meedraaien in het team en krijg je buiten werktijd verschillende opleidingen, zoals UiPath Developer Advanced, Agile Scrum en Requirements om je zo in het eerste jaar te ontwikkelen tot allround developer.

We besteden veel aandacht aan jouw persoonlijke ontwikkeling en begeleiding. Zo word je de eerste 12 maanden gecoacht door een ervaren begeleider van PMT Groep. Na deze 12 maanden krijg je de mogelijkheid om in dienst te treden bij de opdrachtgever afhankelijk van jouw prestaties in de voorliggende periode.



Door de hierboven beschreven combinatie van opleiding, begeleiding ‘on the job’ en coaching zorgen we ervoor dat jij als junior RPA-specialist snel up & running bent en een sprong maakt in je ontwikkeling!



Fulltime – Marktconform salaris – Pensioen – Reiskostenvergoeding – 25 vakantiedagen

Interesse? Neem contact op met Tessa Stegman ([email protected]) of Twan van der Poel ([email protected]).

