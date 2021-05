Vacature kandidaat-Notaris/Jurist Bonaire

1 Delen

Wij zijn op zoek naar een ervaren allround kandidaat-Notaris/Jurist die zelfstandig kan werken, maar ook goed kan samenwerken.

Functieomschrijving

Als kandidaat-Notaris/Jurist voer je besprekingen met cliënten, behandel je zelfstandig dossiers en heb je regelmatig de waarneming als je waarnemingsbevoegd bent. Je fungeert tevens als sparringpartner voor de notaris en vraagbaak en klankbord voor collega’s.

Wij bieden een afwisselende functie in een gezellig team van medewerkers. Er is altijd ruimte voor overleg en leren (van elkaar) is belangrijk voor ons. Er is de mogelijkheid door te groeien naar notaris.

Functie eisen

Recente en relevante werkervaring;

Een afgeronde studie notarieel of Nederlands recht;

Waarnemingsbevoegdheid is een pré;

Goede sociale en juridische vaardigheden, waaronder stressbestendigheid en humor;

Nauwkeurigheid en streven naar kwaliteit van dienstverlening;

Dossierinteresse en cliëntgerichtheid.

Bedrijfsprofiel

Wij zijn een allround notariskantoor op het zonnige Bonaire, waar het leveren van laagdrempelige service en kwaliteit voorop staat. Heb je interesse? Stuur voor 24 mei 2021 een brief met CV naar: [email protected]

