Vacature Leerkracht Middenbouw | Bovenbouw Bonaire

Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire beheert twee scholen voor primair onderwijs.

Kolegio Rayo di Solo is een school voor regulier onderwijs met ongeveer 350 leerlingen.

Kolegio Strea Briante is een school voor leerlingen met specifieke leerbehoeften en heeft ongeveer 70 leerlingen.

Wil jij je grenzen verleggen?

Is kindgericht onderwijs jouw passie?

Durf jij de uitdaging aan om les te geven in een Nederlands onderwijssysteem aan leerlingen die de Nederlandse taal alleen op school kunnen leren?

Kom dan onze teams van gemotiveerde collega’s versterken. Wij geven met plezier onderwijs aan leergierige en nieuwsgierige leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat.

Onze vacatures:

Een leerkracht voor de middenbouw van Kolegio Strea Briante.

Twee leerkrachten voor de middenbouw/bovenbouw van Kolegio Rayo di Solo.

Op de website vind je informatie over de scholen, onze visie op onderwijs en hoe wij die vormgeven. De vacatures zijn per direct beschikbaar, starten in het nieuwe schooljaar is natuurlijk ook mogelijk. SOOB heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Enthousiast? Stuur dan je motivatiebrief met cv zo spoedig mogelijk naar: [email protected].

Wil je voordat je gaat solliciteren meer weten over onze scholen en leerlingen, stuur dan je cv naar Hajo Renkema, Bestuurder SOOB. Ik kan je dan benaderen voor een online kennismakingsgesprek. [email protected]