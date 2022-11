Vacature Leerkracht (Speciaal) Basisonderwijs Bonaire

Stichting Ieder kind een Talent Bonaire is voor Het Koraal op zoek naar een enthousiaste leerkracht (speciaal) basisonderwijs die binnen onze school op een inspirerende wijze voor de klas wil staan, zichzelf wil ontwikkelen en verdiepen in het speciaal onderwijs. Bij Het Koraal telt de kwaliteit van het onderwijs, maar zeker ook de klik met de leerlingen, de organisatie en de school.

Het Koraal is een kleinschalige particuliere school voor onderwijs op maat op Bonaire en doorloopt momenteel de procedure voor reguliere bekostiging vanuit de overheid. De focus ligt op de individuele onderwijsbehoeften van de leerling en de uitdagende leerroutes.

De school verzorgt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 13 jaar. Alle kinderen zijn bij ons welkom. Wij hebben veel expertise op het gebied van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Kenmerkend voor Het Koraal is dat we zorgen voor een grote mate van veiligheid, structuur en rust. Dat zijn in onze ogen uitgangspunten voor een optimale ontwikkeling en ontplooiing van (onze) leerlingen. Het onderwijs op Het Koraal sluit didactisch aan bij het regulier onderwijs en past haar aanbod aan voor leerlingen die dat nodig hebben.

Ons kleine team bestaat uit enthousiaste, betrokken en ambitieuze mensen die doelgericht aan de ontwikkeling van onze leerlingen en de school werken. Bij ons kan en mag je jezelf zijn. We doen er alles aan om het allerbeste uit leerlingen en leerkrachten naar boven te halen.

We zijn nieuwsgierig naar jou als je:

Minimaal in het bezit bent van een PABO/LOFO-diploma (laatste fase van de opleiding is bespreekbaar);

Breed inzetbaar bent;

Je voor minimaal 3 tot 5 dagen in de week beschikbaar bent;

Je affiniteit hebt met de doelgroep;

Je het Nederlands uitstekend beheerst, Papiaments is een pre;

Je communicatief en sociaal vaardig bent.

Heb je verder een professionele houding, een hoge mate van flexibiliteit, ben je enthousiast, dynamisch, hou je van uitdagingen en sta je stevig in je schoenen? Dan zijn we zeker op zoek naar jou!!!

Wij bieden jou:

Een tijdelijk dienstverband voor minimaal een half jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.

Persoonlijke ondersteuning en ontwikkelmogelijkheden in de vorm van opleidingen, trainingen en cursussen m.b.t. de doelgroep.

Een hecht team met een sterke professionele houding.

Ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden binnen de organisatie.

Klaar voor een vliegende start in het onderwijs op basisschool Het Koraal?

Stuur je cv en motivatie dan vóór 1 december naar [email protected] t.a.v. Vera Dohmen. Op volgorde van binnenkomst zullen we dan de volgende stappen gaan nemen;

Stap 1: Een persoonlijk gesprek waarin we jouw wensen, mogelijkheden en ambities in kaart brengen.

Stap 2: Beoordelen/ bekijken of jouw profiel overeenkomt met de mogelijkheden binnen onze organisatie.

Stap 3: Wellicht staat er een mooie start op een dynamische onderwijsplek op Bonaire voor jou klaar.

Voor meer informatie bel naar +599 7872333 of kijk op www.hetkoraalbonaire.com

