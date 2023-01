Vacature Management Assistent Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

De afdeling BOZ (Bureau Ondersteuning Zorg) is een vernieuwde afdeling binnen Fundashon Mariadal. Deze afdeling ondersteunt het medisch management en zorgcoordinatoren bij de dagelijkse gang van zaken en ook op gebied van beleidsontwikkeling.

Dit ga je doen

Voor de afdeling BOZ zijn wij op zoek naar een ervaren Management Assistent die zijn/haar vak verstaat. Naast de dagelijkse werkzaamheden als afhandelen telefoonverkeer, post, e-mail, agendabeheer, het ontvangen van bezoekers en het notuleren van vergaderingen houd je je ook bezig met het verzamelen van gegevens ter voorbereiding van operationeel/tactisch beleidsvormend overleg. Het kan zijn dat je projectondersteunende werkzaamheden verricht en je bent eerste aanspreekpunt voor eenieder die contact zoekt met het medisch management. Je weet je prioriteiten goed te stellen, staat je mannetje en weet om te gaan met alle informatie die ter ore komt. Je brengt structuur aan, kunt omgaan met ad-hoc werkzaamheden en verliest hierbij de eigen koers niet uit het oog.

Dit neem je mee

Je hebt een afgeronde MBO4 of HBO opleiding tot Management Assistent.

Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke rol.

Ervaring binnen een zorginstelling is een pré.

Je bent voor langere tijd (minimaal 12 maanden) beschikbaar.

En ook belangrijk

Zelfstandigheid en integriteit is een vereiste bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Je beschikt over probleemoplossend vermogen.

Prioriteiten stellen in het werk maar ook in contactmomenten met inerne en extene partijen.

Je staat open voor de Caribische cultuur op een klein eiland. Je stelt je ook in je vrije tijd professioneel op.

Je bent flexibel en laat je niet makkelijk uit het veld slaan.

Dit bieden we je

Een open werksfeer in een klein team. De lijnen naar elkaar en met andere disciplines zijn zeer kort.

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw.

De functie van Management Assistente is ingedeeld in functiegroep 45 met een salaris van minimaal $2.761,- en maximaal $3.735,- bruto per maand op basis van 40 uur per week.

Spreek je geen Papiaments, dan kan je via ons gratis Papiaments cursussen volgen.

Woon je niet op Bonaire, dan kennen wij een vergoeding voor de tickets en verhuizing toe. Voor de eerste twee maanden kun je een door Fundashon Mariadal aangewezen accommodatie krijgen.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kun je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com of e-mail met [email protected]

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen je uit om online te solliciteren via onze website:

www.fundashonmariadal.com

