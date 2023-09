Vacature Manager Laboratorium/ Klinisch chemicus

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

Ter versterking van het ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium zijn wij op korte termijn op zoek naar een: Manager Laboratorium/ Klinisch chemicus.

Als klinisch chemicus bij Fundashon Mariadal geef je zowel vakinhoudelijk als bedrijfsmatig leiding aan het laboratorium. Je voert adviserende, beleidsbepalende en toezichthoudende taken uit, zoals:

Het waarborgen van de optimale werkprocessen;

Vakinhoudelijk adviseren van analisten en zorgverleners m.b.t. dagelijkse werkzaamheden op het laboratorium;

Het minimaliseren van de doorlooptijden voor analyses;

Het maximaliseren van de productiviteit van het personeel;

Handhaven van de normen van ISO 15189;

Uitvoeren van het personeelsbeleid;

Stimuleren van een cultuur van continu verbetering, teamwerk en professionele ontwikkeling.

Dit neem je mee

Academisch denkniveau in relevant vakgebied;

Een afgeronde academische opleiding in een medisch ondersteunend specialisme (biochemie, farmacie, gezondheidswetenschappen) aangevuld met een specialistische opleiding tot Klinisch Chemicus;

Managementervaring is vereist, bij voorkeur in een ziekenhuis of medisch laboratorium;

Leiderschapscapaciteiten en het vermogen om effectief te communiceren en samen te werken door middel van je sociale vaardigheden zoals tact en luisterend vermogen.

Dit bieden we je

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw.



Woon je niet op Bonaire, dan kennen wij een vergoeding toe voor de tickets en verhuizing. Voor de eerste twee maanden krijg je een door Fundashon Mariadal aangewezen accommodatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan vóór 12 oktober 2023 via deze link:

https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/manager-laboratorium-klinisch-chemicus

Sollicitaties per mail worden niet in behandeling genomen.