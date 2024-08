Vacatures Curacao Vacature Manager Maintenance & Engineering Curaçao Melanie Zandwijk 21 augustus 2024

Klantgericht – Deskundig – Teamplayer

Curaçao Ports Authority N.V. (CPA) is sinds 1981 de sterke coördinerende kracht achter de havenactiviteiten. De organisatie beheert alle havens van Curaçao en is eigenaar van de container- en cruiseterminals, de meeste werven en eigendommen grenzend aan de haven, die worden verhuurd aan particuliere exploitanten. CPA coördineert het loodswezen en regelt alle scheepsbewegingen in de havens. Ook is CPA verantwoordelijk voor de commerciële ontwikkeling van de havens en voor promotie overzee.

Taken en verantwoordelijkheden:

Is eindverantwoordelijk voor de planning, uitvoering en aansturing van preventieve, planmatige, correctieve en achterstallige onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden (controleren, adviseren en bewaken) door: Het opstellen monitoren en in stand houden van een onderhoudsplan voor alle assets van CPA en van derden die CPA in beheer heeft. Draagt zorg voor het uitvoeren en monitoren van preventief, planmatige en correctief en achterstallig (groot)onderhoud. Maakt de planning, bewaakt de voortgang en kwaliteit van groot onderhoud aan alle assets van CPA waaronder gebouwen, kades, bruggen, veren, boeien, seinlampen, meerhaken, havenverlichting en alle assets van derden die CPA in beheer heeft. Inventariseert en geeft opdracht voor het afhandelen van achterstallig onderhoud. Stuurt medewerkers en afdelingen aan die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van preventieve, planmatige en correctieve onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden (controleren, adviseren en bewaken).

Bewaakt de voortgang en kwaliteit van onderhoudswerkzaamheden en grootschalige reparaties aan assets of reparaties met publieke impact waaronder werkzaamheden uitbesteed aan aannemers met hun onderaannemers.

Rapporteert aan de Chief Operations Officer.

Profiel van geschikte kandidaat:

Afgeronde Hbo-/Wo-opleiding richting civiele techniek, werktuigbouwkunde en/of industriële technologie.

Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie en ervaring met planmatig en correctief onderhoud.

Brede of gespecialiseerde technische kennis van civiele techniek en/of werktuigbouwkunde.

Kennis van en vaardigheden in het ontwikkelen van technische onderhoudsplannen, analyses, rapportages en adviezen.

Sterke management, leidinggevend, analyse, advies- en probleemoplossende vaardigheden.

Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Uw sollicitatie:

De sollicitatieprocedure zal exclusief worden uitgevoerd door Van Loon Recruitment. Voor meer informatie over de positie kunt u contact opnemen met Omar van Loon(+5999-6705899). Indien u geïnteresseerd bent, dan kunt u uw CV met begeleidend schrijven sturen naar omar@vanloonrecruitment.com voor 1 september 2024. Uw sollicitatie zal discreet worden behandeld.

