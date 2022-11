Vacature Manager Operations Dive Friends Bonaire

Zoek jij een uitdaging in leiding te geven aan de dagelijkse operatie van ons duikbedrijf met 8 duiklocaties en 4 boten? Wil je verantwoordelijk zijn voor gebouwen, equipment, boten, tanks, compressoren,auto’s etc. Krijg je energie van tevreden gasten, een veilige omgeving voor gasten en medewerkers en de combinatie van strategie bepalen, resultaten behalen en lekker hands on bezig zijn?

Dan nodig ik je uit om contact met mij op te nemen: [email protected]

Het is van belang dat je beschikt over HBO / Bachelor opleiding. Aantoonbare managementervaring op een van de genoemde werkgebieden is noodzakelijk. Heb je ervaring in de duikindustrie, dan is dat mooi meegenomen. Je bent minimaal Certified PADI Dive Instructor of Divemaster. Tot slot is een behoorlijke spreek- en schrijfvaardigheid in zowel Nederlands als Engels echt nodig.

Daar staat tegenover dat je op slippers en in shorts werkt op een tropisch eiland !

