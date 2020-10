Vacature Manager Staf / Directiesecretaris Bonaire

SSO-CN zoekt een: MANAGER STAF / DIRECTIESECRETARIS

Heb jij visie en sterke leiderschapskwaliteiten? Ben je in staat om een team aan te sturen in een organisatie die sterk in beweging is? Kan je de regie nemen over de besluitvorming van een multidisciplinair team zonder het overzicht kwijt te raken?

Meer informatie

Ga naar www.rijksdienstcn.com/vacatures

Sluitingsdatum: 28 oktober 2020

