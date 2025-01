Vacatures Curacao Vacature Marketeer AFAS Caribbean Melanie Zandwijk 15 januari 2025

Ben jij klaar voor één van de meest toffe en dynamische functies bij AFAS? Heb jij het in je om ervoor te zorgen dat geen enkel bedrijf om AFAS heen kan als het gaat om bedrijfssoftware? Dan zoeken wij jou!

Van eerste contact tot einde contract werk je mee aan onze missie: Inspireert Beter Ondernemen. Jij zorgt ervoor dat iedere stap – van naamsbekendheid tot leadgeneratie, salesondersteuning en klantsucces – waarde toevoegt en WOW-momenten creëert. Als marketeer ben jij de kracht achter campagnes en strategieën die het merk AFAS versterken.

40 uur

Hbo- of wo denkniveau

Standplaats: Willemstad, Curaçao

Lijkt dit jou een leuke functie, maar twijfel je of je voldoet aan alle eisen? Gooi die twijfel overboord, we moedigen je juist aan om wél te solliciteren!



Solliciteer via deze link: https://caribbean.afas.com/job-car/marketeer

