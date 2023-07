Vacature Marketing & Communicatie Specialist 

Marketing & Communicatie Specialist 2-4 dagen per week

VANEPS is op zoek naar een ervaren Marketing & Communicatie Specialist om ons team te versterken. Op basis van de kennis en ervaring van kandidaten zullen we kijken hoe de functie het beste ingedeeld kan worden. Het aantal uren en dagen in de week wordt overeenkomstig vastgesteld.

Wie zijn wij?

Maak kennis met ons kantoor: VANEPS is het meest toonaangevende advocatenkantoor in de Dutch Caribbean, gevestigd op Aruba, Bonaire, Curacao en Sint-Maarten. Met 25 advocaten bedienen wij lokale en internationale cliënten in diverse marktsectoren.

De functie

Als Marketing & communicatie specialist ben je verantwoordelijk voor het onze in- en externe communicatie. Je kent onze markt goed en schrijft voorstellen voor passende content die aansluit bij onze brand en huisstijl. Je beheert onze verschillende websites en coördineert de werkzaamheden van externe partijen m.b.t. het onderhoud hiervan. Je weet de juiste toon te vinden voor onze branche en weet dit krachtig over te brengen, zowel intern als extern.

Wie we zoeken

Een afgeronde HBO en/of WO-opleiding bij voorkeur in de richting van marketing en communicatie

Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie

Ervaring binnen de zakelijke dienstverlening en bij voorkeur in de advocatuur

Kennis van WordPress en het inzetten van verschillende socialmediakanalen

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (beheersing van het Papiamentu en/of Spaans is een pre)

Procedure

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Solliciteren naar deze functie kan t/m 25 juli door jouw motivatiebrief en CV te sturen naar: [email protected].

Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Neem dan gerust contact met ons op via [email protected].

Wil je meer weten over ons kantoor? Bezoek onze website via www.vaneps.com